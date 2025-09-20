Oltre 60 eventi per la Festa del Racconto

È attraverso testi, voci, musiche e immagini che il racconto nella sua essenza più pura prende vita: dall’1 al 5 ottobre ritorna a Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera la Festa del Racconto, nella sua XX edizione, per celebrare l’arte della narrazione, dalla storia all’attualità. Qui il racconto si manifesta in tutte le sue forme, scritte e orali, in musica e per immagini, come genere letterario e come occasione per condividere storie. Grazie all’ideazione di Sonia Folin questa nuova edizione coinvolge autori di rilievo internazionale, tra cui Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Domenico Starnone, Antonio Albanese, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Francesco Piccolo, Marco Malvaldi, Paolo Nori, Felicia Kingsley, Marcello Fois e molti altri: oltre 60 eventi per condividere il grande patrimonio della narrazione anche con le nuove generazioni coinvolte nel ricco programma di appuntamenti a loro dedicati. "Compiere vent’anni spinge inevitabilmente ad azzardare bilanci, a mettere a confronto rimpianti e voglia di futuro – afferma la direttrice artistica Sonia Folin –. A chiedersi come e se il mondo sia cambiato. Una cosa è certa: è cambiato il modo di raccontare. Si è arricchito di nuove forme, parole, giustapposizioni: quelle che cercheremo di rappresentare nei giorni della Festa del Racconto". "Abbiamo scelto di resistere alla tentazione della nostalgia – prosegue –. Anzi di respingerla. Nel costruire il programma ci ha guidati soprattutto il desiderio di contaminazione fra presente, passato e futuro. Abbiamo cercato accostamenti un po’ insoliti per genere, forma, visione del mondo. Accanto ad alcuni dei nomi più prestigiosi della narrativa e del giornalismo italiani e internazionali, abbiamo immaginato di far dialogare grandi autori del passato con le voci più interessanti della contemporaneità. E di affrontare temi attuali e urgenti, osservandoli anche attraverso una prospettiva storica". Dunque, ampio spazio è dedicato ai classici e agli autori del passato, per celebrare la loro influenza e attualità nel panorama narrativo contemporaneo attraverso incontri con traduttori e curatori. Un esempio è il tributo a Irène Némirovsky, che apre il programma di Carpi: per approfondire l’opera della scrittrice francese di origine ucraina, le traduttrici Cinzia Bigliosi e Teresa Lussone raccontano ‘la loro Némirovsky’, guidate dalle curiosità di Gaia Manzini e accompagnate dalle letture dell’attrice carpigiana Betti Pedrazzi. Focus sui grandi classici della letteratura con ‘Happy Birthday, Ms. Austen’ dedicato a Jane Austen, in occasione del 250° anniversario della nascita, che vede insieme la scrittrice Felicia Kingsley e l’editrice Ginevra Bompiani. La Festa si dedica anche ai temi dell’attualità: nell’incontro ‘Gaza. Un’elegia civile’ la giornalista e studiosa del Medio Oriente Paola Caridi, con Matteo Nucci, affronta le modalità di narrazione di un popolo tragicamente sotto assedio. Il racconto orale rivive attraverso la magia del reading e l’esperienza condivisa e immersiva di spettacoli musicali e stand-up comedy, con Francesco Piccolo; Paolo Giordano riflette sul raccontare e Paolo Nori presenta ‘Delitto e castigo di Dostoevskij’ nel suo monologo per immagini.

Marcello Fois ci consegna un affresco familiare del Novecento, dalla Sardegna dei Chironi a un’Emilia mitica e concretissima, mentre Antonio Albanese rende omaggio ai giovani e al loro straordinario potenziale nel suo primo romanzo ‘La strada giovane’ (Feltrinelli). Infine, Paolo Di Paolo presenta un romanzo in forma di newsletter dove ogni capitolo comprende elementi fotografici, video, tracce, cimeli.

Maria Silvia Cabri