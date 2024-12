Riccardo Righi: da architetto a sindaco di Carpi, un anno di sfide e crescita personale

Il suo sogno era diventare architetto per progettare le città del domani. A 34 anni, Riccardo Righi non solo progetta come architetto, ma è anche il sindaco di Carpi, una città di quasi 73mila abitanti.

Da giugno, Righi è il sindaco di Carpi e da sei mesi è anche papà del piccolo Enea. Questo anno è stato per lui un periodo di importanti cambiamenti: un ritratto a tutto tondo del sindaco, papà, architetto e uomo Riccardo Righi.

La fine di un anno porta con sé bilanci e riflessioni. Righi descrive il suo 2024 come "sconvolgente". Nonostante le preparazioni, la realtà ha sempre modo di sorprendere. La famiglia, la politica vissuta da candidato e il lavoro da sindaco sono stati per lui esperienze uniche. "Senza dubbio il lavoro più bello del mondo", afferma.

Nei sei mesi da sindaco, la sua vita è cambiata radicalmente. Ora guarda le cose da una prospettiva diversa, costruendo il futuro della comunità giorno per giorno con i colleghi della giunta e i cittadini. "Quello del sindaco è un lavoro totalizzante", dice Righi.

Descrive questi mesi come "emozionanti, stimolanti e faticosi". Diventare padre di Enea due giorni dopo essere stato eletto sindaco è stato un momento emozionante. Ogni problema affrontato ha offerto spunti di crescita grazie ai suoi collaboratori. "Ci vuole un 'fisico bestiale' per fare il sindaco", ammette.

Essere padre gli ha dato nuove prospettive. "Tutti i papà mi capiranno", dice, sottolineando l'importanza del supporto della sua compagna, Martina.

Da assessore a sindaco, Righi nota differenze significative. La gestione della complessità richiede flessibilità e costanza. "La politica richiede flessibilità e costanza", afferma, mantenendo un cronoprogramma per guidare il suo lavoro.

Righi ha scelto di abitare in centro e di vivere tra le persone. "Un sindaco tra le persone è naturale come un architetto in cantiere", dice.

Per Carpi, Righi vuole realizzare progetti che uniscano la comunità, come il Forum giovani e nuovi servizi per l'infanzia. "Il maggiore impegno andrà verso le persone", conclude.

Essere scelto come 'personaggio del mese' lo ha sorpreso. "Il sindaco per rappresentare la totalità della comunità", dice, salutando tutta la comunità di Carpi.