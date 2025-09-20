Sapori e tradizioni, torna ’Emilia Food Fest’

Con la quarta edizione di Emilia Food Fest, dal 26 al 28 settembre Carpi si prepara a ospitare un fine settimana interamente dedicato alle tradizioni e ai sapori dell’Emilia-Romagna.

Il festival culturale e gastronomico che si terrà in Piazza dei Martiri accoglierà produttori dalle varie province della regione. Inoltre, per la prima volta è prevista anche una regione ospite: quest’anno toccherà alla Lombardia che, grazie a una rappresentanza qualificata di aziende, porterà le sue eccellenze a Carpi.

Ad accompagnare l’esposizione di prodotti, è previsto un calendario di eventi live gratuiti dedicati al pubblico, che include show-cooking, degustazioni e convegni.

"Quest’anno – spiega Stefano Pelliciardi, patron della manifestazione – Emilia Food Fest si presenta con un programma scoppiettante e tanti ospiti d’eccezione. Saranno con noi lo chef televisivo Daniele Persegani, che presenterà un piatto pensato appositamente per l’occasione. Accoglieremo inoltre due chef stellati della nostra provincia: Luca Marchini de L’Erba del Re, che omaggerà la cultura emiliana con una creazione a base di tre ingredienti della tradizione – pane, Parmigiano Reggiano e soffritto – e, per la prima volta, Mattia Trabetti del ristorante Alto di Fiorano, fresco della sua prima stella Michelin. A Trabetti sarà consegnato il premio come Ambasciatore del Gusto per aver contribuito, con il suo lavoro, a valorizzare l’immagine della cucina emiliana; per l’occasione proporrà un antipasto incentrato sulla coppa di testa. Infine, avremo il piacere di ospitare Giancarlo Tavani, titolare della trattoria Ai Due Platani di Parma, che racconterà e farà degustare il piatto iconico del suo locale: il Tortello Verde, o Tortello d’Erbetta".

Una rassegna incentrata sul gusto, durante la quale non mancheranno gli appuntamenti culturali.

"Come accade ogni anno – prosegue Pelliciardi – assegneremo anche il premio ‘Emilia in the World’, destinato a una figura di spicco legata all’Emilia-Romagna e in particolare a Carpi. Quest’anno il riconoscimento andrà a Carlo Guaitoli, pianista e concertista di fama internazionale, che ha collaborato con figure iconiche come Lucio Dalla e Franco Battiato. Guaitoli è anche direttore artistico del Teatro Comunale di Carpi".

Per il festival verrà allestita la tensostruttura PalaPio, l’area eventi in Piazza Martiri davanti al teatro comunale, dove saranno ospitati show-cooking, presentazioni letterarie, incontri con gli autori, degustazioni e premiazioni.

"Al PalaPio – sottolinea il patron – si terrà anche la disfida degli agriturismi dell’Emilia, con realtà provenienti da diverse province che si affronteranno con una degustazione e un dolce tipico del territorio – il bensone – e saranno valutati da una giuria che proclamerà il vincitore. Non mancheranno le degustazioni guidate di prodotti tipici e di nicchia. Infine, ci sarà anche l’appuntamento ‘Aperiemilia’, con tre locali del territorio che realizzeranno un aperitivo utilizzando come ingrediente un prodotto Dop o Igp emiliano o romagnolo".

Come ha sottolineato Pelliciardi, il cuore della manifestazione sarà rappresentato da una quarantina di aziende che animeranno Piazza dei Martiri con le eccellenze della regione: dal Parmigiano Reggiano al formaggio di fossa, dal Lambrusco all’aceto balsamico, dal gnocco alle tigelle, dai borlenghi al nocino, dal prosciutto di Parma al culatello di Zibello, fino ai maccheroni al pettine e ai cappelletti.

In Piazza Martiri, nell’Area live, sarà possibile ammirare le varie fasi di lavorazione che portano alla nascita di alcuni prodotti, come la marchiatura a fuoco di una forma di Parmigiano Reggiano. Sempre in piazza troveranno spazio anche i giochi e i laboratori per bambini, come quello delle sfogline delle valli mirandolesi che insegneranno a realizzare i maccheroni al pettine.

"La qualità degli eventi di Emilia Food Fest – conclude Pelliciardi – non è mai stata così alta: sarà un’edizione ricca e interessante sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In quattro anni la manifestazione si è consolidata ed è diventata un punto di riferimento importante per il territorio, attraendo sempre più turisti e appassionati".

Jacopo Gozzi