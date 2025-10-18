Sedici tappe per ricordare il Beato Focherini

Un percorso espositivo originale, ‘diffuso’ in più luoghi salienti di tre città, Carpi, Modena e Mirandola, legati da un comune denominatore. Odoardo Focherini, il beato carpigiano morto il 27 dicembre 1944 nel campo di concentramento di Hersbruck in Germania. Inaugura domani mattina alle 9.30 nella sede dell’ex Sinagoga a Carpi (via Giulio Rovighi 57), ‘Nella rete della persecuzione 1943-1945. Luoghi, storie e persone intorno a Odoardo Focherini’, la mostra – visitabile fino al 1° febbraio 2026 – che si articola in sedici tappe, costituite da case, edifici pubblici, luoghi di culto, sedi istituzionali, che ruotano intorno a Focherini, e a uomini e donne che, in quegli anni, furono protagonisti di scelte di persecuzione, salvezza, resistenza o indifferenza.

Ideata dalla presidente della Fondazione Fossoli, Manuela Ghizzoni, e da Marika Losi, con la curatela scientifica di Fabio Montella e i testi storici di Giulia Dodi, la mostra si sviluppa appunto come un percorso diffuso in 16 tappe, tra Mirandola, Carpi e Modena. Questi luoghi, segnalati da appositi ‘leggii da terra’ ideati da Fausto Ferri, rappresentano i nodi della ‘rete’ che raccoglie le vicende biografiche di Focherini e di altri uomini e donne legati alla sua vicenda. A Carpi si passerà dalla casa natale di Focherini in corso Alberto Pio, al Palazzo vescovile, alla Casa del Fascio, Palazzo Brusati Bonasi, in corso Cabassi 2, all’ospedale Ramazzini, fino al campo di Campo di polizia e di transito di Fossoli. Dall’Albergo Nuova Italia, Palazzo Olivari, di via Volturno, a Mirandola, alla Casa della famiglia Focherini, in piazza della Costituente, alla chiesa parrocchiale di San Martino Spino, mentre a Modena, oltre all’ufficio di Focherini per Cattolica Assicurazioni, in via Emilia Centro 239, ci sono la Questura, l’albergo Commercio e la stazione ferroviaria di piazzale Dante Alighieri.

Domani all’inaugurazione, oltre alla presidente Ghizzoni, saranno presenti l’arcivescovo di Modena e Nonantola e di Carpi Monsignor Erio Castellucci, i sindaci di Mirandola e Carpi Letizia Budri e Riccardo Righi, la vicesindaca di Modena Francesca Maletti, Paola Focherini e Odoardo Semellini, figlia e nipote di Odoardo, e la curatrice della mostra Giulia Dodi. Alle 11.30, con partenza dall’ex Sinagoga, è prevista una visita guidata gratuita al percorso diffuso di Carpi. Con l’approccio divulgativo e scientificamente rigoroso, tipico della public history – adottato soprattutto a vantaggio dell’utenza scolastica e generalista – sono posti in relazione avvenimenti, meno noti, della storia locale, con la complessità e la drammaticità dei ben più indagati anni conclusivi del secondo conflitto mondiale: attraverso la lente fornita dalle vicende personali di Focherini, il visitatore incontrerà la presenza sul territorio modenese di famiglie ebree straniere, oltre a quelle delle antiche comunità locali; conoscerà lo sviluppo e l’organizzazione della rete di salvataggio gestita insieme a don Dante Sala e alle tante altre persone coinvolte; apprenderà dell’arresto e della prigionia di Focherini, prima nel carcere di San Giovanni in Monte, a Bologna, quindi presso il Campo poliziesco e di transito di Fossoli, poi della deportazione a Flossenbürg e, infine, nel sottocampo di Hersbruck. Non sono poi dimenticate le relazioni con le famiglie ebree, nascoste e protette in gran segreto per essere avviate al di là del confine svizzero, ed è rappresentato anche l’epilogo di tali vicende, che se per qualcuno ha significato salvezza e ritorno alla libertà, in altri casi, come accadde a Focherini stesso, conduce purtroppo alla morte nei campi di sterminio.

"Questo percorso espositivo – commenta la presidente Ghizzoni – è stato progettato nel corso 80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Tema, quest’ultimo, che non può purtroppo dirsi relegato nei recessi del passato, ed è anzi di sempre più stringente e drammatica attualità". La mostra è promossa da Fondazione Fossoli con il patrocinio dei Comuni di Carpi, Modena e Mirandola e il sostegno del MiC - Ministero della Cultura, Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali.

