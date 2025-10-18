Sgp Grandi Eventi, la gastronomia al centro

Non tutti lo sanno, ma alcune tra le manifestazioni gastronomiche ‘en plein air’ più prestigiose d’Italia nascono proprio nel cuore di Carpi, dove Stefano Pelliciardi, con la sua Sgp Grandi Eventi, da quasi vent’anni organizza rassegne su tutto il territorio nazionale.

La storia della società risale in realtà al 1989; in seguito, nel corso degli anni si è specializzata e affermata nell’organizzazione di grandi eventi di marketing territoriale, ovvero manifestazioni nate per promuovere un prodotto e valorizzare un’area geografica. "La nostra filosofia – le parole di Pelliciardi – è quella di partire da un singolo prodotto attorno al quale costruiamo un progetto che comprende una parte commerciale con stand espositivi dedicati a promozione e degustazione e un ricco programma di iniziative collaterali: show cooking, sfide gastronomiche, degustazioni guidate, incontri e momenti di intrattenimento". Per Pelliciardi il punto di svolta è stato la vittoria del bando per la Festa del Torrone di Cremona nel 2008.

Da allora sono nate molte altre manifestazioni: Formaggi e Sorrisi, sempre a Cremona; Sbrisolona&Co a Mantova, che quest’anno è iniziata ieri e terminerà domani; Sciocolà a Modena, oggi una delle rassegne più importanti in Italia dedicate al cioccolato; Emilia Food Fest a Carpi e Ferrara Food Festival nella città estense. Tra gli eventi più lontani, Sweet Pampeato a Terni e, più recentemente, Cioko Flo’ a Firenze, in piazza Santa Croce. "L’evento più rilevante che organizziamo – prosegue Pelliciardi – è sicuramente la Festa del Torrone di Cremona. La realizziamo senza interruzioni da diciassette anni; si tratta di uno degli eventi di piazza più importanti a livello nazionale, che richiama ogni anno in città tra i 350.000 e i 400.000 visitatori da tutta Italia. Tra i grandi eventi, di recente abbiamo vinto a Carmagnola il bando per la Fiera del Peperone, un’altra manifestazione di grande rilievo che dura nove giorni e attira quasi 300.000 visitatori, con oltre 200 stand espositivi e un festival musicale. Tra le novità fuori regione, abbiamo recentemente vinto anche il bando per l’organizzazione della Fiera di San Martino a Chieri, in Piemonte".

Nel territorio modenese, i grandi eventi sono due. "Sciocolà Modena – sottolinea Pelliciardi – che quest’anno si svolge dal 30 ottobre al 2 novembre, conta ormai circa 120 stand espositivi e raggiunge numeri da grande fiera, con circa 120.000 presenze: in quei giorni il meglio della cioccolateria italiana è a Modena. Venendo a Carpi, Emilia Food Fest è andato molto bene: abbiamo avuto un’ottima risposta di pubblico e siamo riusciti a costruire un progetto efficace, valorizzando una cornice straordinaria come Piazza Martiri". Un grande successo per Sgp Grandi Eventi che attualmente, nelle due sedi di Carpi e Cremona, può contare su una quindicina di collaboratori stabili e su una rete di fornitori esterni che intervengono a seconda delle diverse esigenze dei singoli eventi. "Organizzare eventi – aggiunge Pelliciardi – significa tenere insieme molti aspetti diversi: la parte creativa, quella organizzativa e quella economica.

La sfida più grande è trovare il giusto equilibrio tra le varie dimensioni di un evento. In ogni caso, più di tutto contano l’entusiasmo, la curiosità e la disponibilità a correre dei rischi.

Si impara sempre anche dalle esperienze meno fortunate, dagli errori e dagli insuccessi che fanno parte del percorso e aiutano a crescere". Un lavoro che, specialmente nella stagione autunnale, si rivela totalizzante.

"Soprattutto in autunno – aggiunge Pelliciardi – il problema è la sovrapposizione degli appuntamenti: capita spesso di gestire due o tre manifestazioni contemporaneamente.

Un aspetto importante è anche la capacità di uscire dalla propria comfort zone: lavorare in territori nuovi significa mettersi in gioco, conoscere realtà diverse e crescere. È come esibirsi senza rete: rischioso, ma estremamente gratificante quando il risultato è positivo". Guardando al futuro, i progetti di Sgp Grandi Eventi sono tanti.

"Per il 2026 – conclude Pelliciardi – abbiamo in programma un progetto importante che sta prendendo forma a Modena per il periodo natalizio, di cui a breve daremo notizia. Inoltre, tra gli obiettivi dei prossimi anni c’è la creazione di un grande evento di marketing territoriale a Milano. Il nostro impegno principale resta però quello di consolidare e selezionare le manifestazioni esistenti, mantenendo alta la qualità degli eventi già avviati".

Jacopo Gozzi