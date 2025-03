Skateboard, l’energia positiva dello sport

"Abbiamo partecipato a un bando ministeriale due anni e mezzo fa, insieme ad altri 1.100 progetti. Siamo riusciti a entrare nei 160 selezionati e finanziati, e oggi siamo pronti a portare avanti questa iniziativa con entusiasmo".

Così Mauro Zanini, presidente dell’Asd Team Carpi Skateboard e Rollerblade, racconta la nascita di Team Young Skate, un progetto che rientra nel programma biennale Spazi Civici di Comunità – Play District e che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla pratica sportiva e alla socializzazione.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi dai 14 ai 34 anni, con particolare attenzione a coloro che non hanno mai praticato sport.

"Vogliamo far conoscere lo skate non solo come attività sportiva, ma anche come strumento di inclusione sociale e di crescita personale.

Abbiamo già coinvolto centinaia di studenti nelle scuole superiori e il nostro obiettivo è continuare a far crescere questa comunità.

Le attività si concentrano in due aree principali: una sportiva e una culturale. Sul fronte sportivo, il progetto prevede corsi di skateboard gratuiti e incontri nelle scuole superiori per avvicinare i ragazzi a questa disciplina.

Le sessioni pratiche si svolgeranno negli skatepark di Carpi, in via Carlo Sigonio 25 e al centro commerciale Il Borgogioso in via dell’Industria 31.

"Ma Team Young Skate non si ferma allo sport: vogliamo creare un punto di riferimento per i giovani di Carpi.

Per questo motivo, l’estate sarà il cuore del progetto. Dal 10 giugno a metà settembre, organizzeremo eventi ogni mercoledì e alcuni sabati, trasformando lo skatepark in un vero e proprio spazio di aggregazione.

Il programma estivo, a cui stiamo lavorando, includerà serate con musica dal vivo, DJ set, tornei di biliardino e ping-pong, laboratori di graffiti e altre attività creative".

Sarà attivo anche uno sportello psicologico, gestito da specialisti, per offrire supporto ai ragazzi che ne sentano il bisogno. L’iniziativa non si limita alla promozione dello skateboarding. Al fianco dei partner del progetto, ovverro il Comune di Carpi, la Cooperativa Sociale Aliante con gli educatori di strada e il Circolo G. Graziosi, un ruolo fondamentale sarà svolto anche da volontari e professionisti che metteranno a disposizione tempo e competenze per ampliare l’offerta di esperienze disponibili. "Non vogliamo semplicemente offrire un luogo di svago: vogliamo costruire una comunità che cresca grazie all’energia e alle idee delle nuove generazioni. Il nostro scopo è dare ai giovani un’alternativa valida rispetto al tempo passato davanti agli schermi.

In un periodo in cui le notizie raccontano di guerre e malattie, la positività e lo sport sono due valori a cui aggrapparsi".

Ottavia Firmani