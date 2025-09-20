Università Ginzburg, imparare non ha età

L’Università per la Libera età Natalia Ginzburg di Carpi inaugura l’anno accademico 2025-2026 oggi alle 17 con lo spettacolo ‘Note Narranti – Il giro del mondo in 80 storie’, con narrazione di Isabella Dapinguente accompagnata alla fisarmonica da Claudio Ughetti. L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolge al Centro Sociale Loris Guerzoni.

L’Università per la Libera età – che oltre a Carpi ha sede anche a Modena, Campogalliano, Novi e Soliera – si è costituita nel 1997 come associazione culturale di volontariato allo scopo di garantire la formazione permanente degli adulti. Non esiste una soglia di ingresso, è aperta a tutti e ormai da 28 anni anima Carpi con programmi e iniziative culturali. Con il nuovo anno accademico, l’associazione promuove un ricco ventaglio di attività che spaziano dal cinema alla letteratura, dall’arte alla storia, dalla scienza all’attualità. Non mancano laboratori creativi, corsi di lingua e iniziative dedicate al benessere e alla salute.

"Oggi – le parole di Emidia Dotti, referente e responsabile della sezione di Carpi – prima dello spettacolo distribuiremo i programmi e presenteremo i progetti culturali di quest’anno. I nostri iscritti – l’anno scorso erano circa 300 – sono in aumento rispetto agli anni precedenti. Tutte le attività si svolgono presso la nostra sede alla Casa del Volontariato, che ci ospita generosamente. A tal proposito, un aspetto rilevante è il nostro impegno, come volontari, nel mantenere i prezzi bassi. È impegnativo, ma indispensabile: l’università si rivolge a tutti, in particolare a chi, durante la vita lavorativa, non ha potuto coltivare i propri interessi. Al termine delle attività didattiche, su richiesta, rilasciamo attestati agli studenti: non hanno valore giuridico ma dimostrano la frequenza e la partecipazione".

Relativamente all’anno accademico che inizia oggi e si concluderà il 31 maggio, Emidia Dotti sottolinea alcune iniziative storiche e altre importanti novità.

"Tra i progetti consolidati – commenta la referente – è doveroso ricordare ‘Pomeriggi al cinema’, giunta ormai alla 26ª rassegna. Quest’anno proietteremo dieci film a cadenza settimanale alle 15 da mercoledì 24 settembre al 26 novembre. Questo progetto è uno dei nostri punti di forza e ha fatto registrare una media di 200 partecipanti, in prevalenza donne. Accanto all’ambito letterario, da quest’anno abbiamo voluto introdurre anche una dimensione storica a cui tengo molto: una riflessione sul rapporto tra Chiesa, potere e modernità e per la prima volta abbiamo instaurato una collaborazione con l’Unimore. A completare il programma non mancano iniziative legate all’attualità e alla comunicazione, laboratori creativi e corsi di inglese".

L’utenza che frequenta l’Università per la Libera età è estremamente variegata, con un forte coinvolgimento femminile.

"La nostra utenza – aggiunge Dotti – presenta un’età media che spazia dai 50 agli 80 anni, con profili diversi a seconda delle attività proposte: durante le passeggiate e le visite sul territorio contiamo circa un centinaio di iscritte, prevalentemente donne. In ogni caso, alle nostre iniziative partecipa un pubblico variegato, accomunato dal desiderio di impiegare bene il proprio tempo libero. Il nostro obiettivo è proprio quello di stimolare curiosità e offrire occasioni di cultura accessibili a tutti".

Un traguardo anche personale per Emidia Dotti.

"Ricopro questo ruolo da 26 anni – conclude la referente – e per me significa lavorare a stretto contatto con i cittadini di Carpi, cercando di rispondere alle loro esigenze. Sono sempre molto attenta alle proposte del nostro pubblico, che invito a fornirci idee e suggerimenti. Manteniamo una relazione costante con la città e collaboriamo con gli enti locali e con il Comune".