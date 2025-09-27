Amarcord vitelloni : "Vi racconto gli anni di quei giovani leoni"

La Riccione degli anni ruggenti raccontata attraverso i protagonisti dell’epoca. Tutto nel libro di Gabriele Fabbri: ’Fammi una domanda – I giovani vecchi leoni dagli anni Sessanta in poi’. Con un tocco d’ironia, l’autore ripercorre la vita notturna, i locali da ballo, le musiche, le corse, le avventure amorose tra Riccione e Saint Tropez. Parla di corteggiamenti, dell’auto che bisognava avere come status symbol, dell’abbigliamento da indossare e del profumo che usavano i playboy del tempo. Non a caso nel talk show di presentazione organizzato dall’Associazione Per la Difesa del Mare a Portoverde, c’erano alcuni viveur di quegli irripetibili anni. Al loro fianco numerosi giovani affascinati da quelle ormai antiche suggestioni.

"Il libro _ spiega Fabbri _ è lo specchio della Riccione del divertimento, dei locali notturni, in particolare degli anni Settanta e Ottanta con i personaggi, il sesso e la goliardia. E parla dei playboy tra i quali Gigi Rizzi, Franco Rapetti, Beppe Piroddi e Danilo Endrici, molti dei quali finiti male. Rapetti fu fatto precipitare dal 47esimo piano di un grattacielo di New York. Gigi Rizzi, che alla fine degli anni Sessanta conquistò Brigitte Bardot e le donne più belle dell’epoca, morì a 69 anni per un malore, mentre si trovava a Saint Tropez a casa di amici. Nel libro ci sono poi i personaggi locali che a volte riporto con nomi convenzionali per evitare ritorsioni. Sono invece citati con i loro nomi Carlo Alberto (Ciccio) Saponaro e Sandro Galli, artefici degli scherzi di quegli anni". Fabbri prosegue raccontando le serate al Bilbò, locale riservato a una clientela esclusiva, che dopo la chiusura nel 1984, riaprì come Byblos, e al Villa Alta, dove Saponaro e Villa erano andati a cavallo di due mucche, portando al guinzaglio un criceto. Al Byblos ballavano con la porta aperta della toilette arrotolati nella carta igienica. Si cita anche il dancing Florida e si sfiorano altri locali notturni come Vallechiara, Bat Caverna e La Stalla di Paolo Bacillieri. Tra i riccionesi, vengono ricordati Nicola Rinaldi, già primario del Pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini, Lello Mantani alla guida dell’Azienda di Soggiorno, Luigi Cozzolino, meccanico dentista col suo show a luci spente. Tante le goliardate e gli scherzi riportati.

Nives Concolino