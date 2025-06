Andrea Tentoni: "Coltivo i giovani talenti del calcio femminile"

di Aldo Di Tommaso

"Riccione per me è una seconda casa". E se per casa si intende quel posto dove si lascia il cuore, Andrea Tentoni ha fatto centro, o meglio, ha fatto gol. Perché è da Riccione che quel ‘contropiedista’, quel centravanti di livello – tanto caro ai nostalgici del calcio anni ’90 – oggi riparte. Alle spalle una carriera tra campi di A e B, davanti il sogno di qualcosa più grande.

"Far crescere il movimento calcistico femminile a livello nazionale". E chissà che Tentoni, oggi 56 anni e mister delle Under 17 del Riccione, non ci stia riuscendo.

Mister, la sua carriera nel calcio è stata lunga e ricca. L’esperienza alla Cremonese è stata l’apice del suo percorso?

"Stupirò qualcuno. La mia esperienza più formativa non l’ho avuta sui campi di Serie A".

E dove?

"Avevo ventuno anni. Da un momento all’altra sono passato dal giocare a Rimini a Latina. Ero da solo, senza affetti famigliari. Insomma, fuori da ogni tipo di ‘comfort zone’. Sarà banale ma iniziare a rifarsi il letto da solo, cucinare per se stessi, sono esperienze che ti fanno crescere. È lì che maturi".

Oggi lei ha a che fare ogni giorno con i giovani. Si rivede in loro?

"Certo, e li capisco. Ho due figlie, e alleno un gruppo di ragazze a Riccione della stessa età. Trovare la passione per giocare a calcio in un periodo così rivoluzionario della propria vita non è facile".

Quanta passione ritrova nella sua squadra under 17?

"Molta. E come dico spesso, forse ce n’è anche di più rispetto al calcio maschile. Le ragazze danno il cuore per quello che fanno. Per un allenatore lavorare con loro è gratificante".

Qualche sogno?

"Sarebbe bello far crescere il movimento calcistico femminile a livello nazionale".

Prima di indossare le vesti da mister, indossava calzoncini e maglietta. È stato drastico il passaggio di ruolo?

"Beh, non è facile. Da pensare a te stesso, ti ritrovi a gestire un gruppo di una ventina di calciatori, ognuno con il proprio modo di essere. Controllare il tutto non è facile ma è anche il bello di questa professione".

Segue qualche filosofia di gioco?

"Da giocatore mi ispiravo a Van Basten: un peccato non averci potuto giocare contro. Da allenatore, l’importante è sapersi adattare, non rimanere fissi nei propri schemi. In questo Conte e Allegri sono un esempio".

Molti oggi rimpiangono calciatori come lei, pensiamo alla Nazionale orfana di un bomber.

"Talenti come Baggio, Totti, Del Piero non ce ne sono più".

Un problema strutturale dice?

"Sì. Oggi, rispetto alla mia epoca, si punta molto più sulla fisicità e meno sul talento. Andrebbe cambiata la mentalità".

Tornando a lei, riminese di nascita, oggi Riccione è una seconda casa?

"Ci vivo da anni. Amo questa città e adoro la profonda passione che ha per il calcio. Forse però ci sarebbe bisogno di una figura che valorizzi questo sport".

Se il calcio è la sua passione, in futuro la vedremo ancora a bordo campo?

"Finché mi diverto sarò lì in panchina, a dare indicazioni, mettendomi a servizio della squadra. Lo posso assicurare".