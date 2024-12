Bertino Benzi: le straordinarie Natività meccaniche di Riccione

Fin da piccolo ha subito il fascino dei presepi, tant’è che il primo l’ha costruito a cinque anni. Bertino Benzi, riccionese 69enne, storico bancario da qualche anno in pensione, si è così votato completamente alla sua grande passione, fino a creare straordinarie Natività artistiche e meccaniche, rese ancora più suggestive da effetti speciali. Il più importante dei suoi presepi occupa un intero garage della sua casa.

"Ho sempre amato costruire i presepi. Finché sono stato adolescente li realizzavo in casa. Avevo solo dieci o undici anni, quando con cinghie azionate da motorini, facevo girare le statuine con semplici movimenti. Ho sempre fatto questo da autodidatta, per specializzarmi sono andato pure a San Gregorio Armeno a Napoli, dove mi hanno affascinato le rappresentazioni in verticale, mentre prima costruivo tutto su un piano. Navigando su Internet mi si è poi aperto il mondo".

Continua: "Il più importante dei presepi che espongo ho cominciato a costruirlo nel 2019 e ogni anno lo riapro aggiungendo delle novità, a parte gli elementi elettronici, l’ho creato io per intero. Al momento è esteso su dieci metri quadri. Aperto gratuitamente al pubblico in viale Lavello, 5, a Riccione, lo si può visitare tutti i giorni dalle 16 alle 20, sabato e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 20".

Tra colline e pianure, borghi, botteghe e decine di personaggi in gran parte in movimento, scorrono ruscelli e s’intersecano stradine con i personaggi diretti verso la capanna di Betlemme tra un susseguirsi di eventi atmosferici, pioggia, neve e temporale con effetti sonori che s’intrecciano a musiche celestiali. Quanto basta a incantare i bambini, ma anche gli adulti affascinati dalla Madonna che copre Gesù con una coperta mentre emette i primi vagiti, dalla vecchietta intenta a preparare la porchetta e dall’amica che fa la sfoglia, mentre gli uomini giocano a carte nella bettola. E poi tutti gli artigiani intenti a lavorare nelle loro botteghe, mentre altri personaggi portano doni al Bambinello e altri ancora si muovono nelle case inerpicate sulle colline. Il tutto esteso su oltre 10 metri quadri.

"Nel tempo di presepi ne ho fatti tanti – racconta Benzi –. Uno l’ho regalato alla mia parrocchia, la Stella Maris. Sono sempre in evoluzione, perché ogni tanto aggiungo qualcosa". A chi visita il suo capolavoro, mostra anche altri due grandi presepi custoditi nel pianterreno della sua abitazione. "Quello esteso su tre metri quadri – racconta Benzi – appare come un unico borgo arroccato tra le alture, anche questo con diversi personaggi in movimento. L’altro, nella stanza attigua, occupa circa 4 metri quadri. E’ un suggestivo borgo animato da altre decine di personaggi, in buona parte in movimento ed effetti scenici e sonori, che si possono ammirare ascoltando la narrazione del grande evento". Il tutto è realizzato con estrema precisione architettonica.

Con grande umiltà Benzi aggiunge: "I miei presepi sono molto apprezzati, ma non saranno mai come quello del compianto Maurizio Veterani". E come lui, a pensare che è andato perso un patrimonio artistico sono in tanti! L’ingresso ai presepi è libero, guidato dallo stesso Bertino che aggiunge: "Chi vuole può lasciare a piacimento un’offerta che poi devolvo ad associazioni, come la cooperativa sociale di Montetauro".

A pochi passi, al confine con Misano, nell’ex asilo della parrocchia di Scacciano, il 24 tornerà invece a essere aperto al pubblico il grande e suggestivo presepe artistico animato “Santa Maria Assunta“, realizzato su 30 metri quadri dall’ex vigile del fuoco Valter Meluzzi, che nello stesso ambiente ha realizzato sette diorami sulla vita di Gesù, mentre a Riccione è accompagnato da una catechesi biblica quello permanente del 2004 con statuine di Ortisei tutte rigorosamente scolpite e pitturate a mano dall’artista Norman Kostner.