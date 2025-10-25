Carlo Lucarelli omaggia Pasolini: "Pier Paolo era un intellettuale vero. Il suo assassinio un mistero italiano"

A cinquant’anni esatti dall’efferato omicidio di Pier Paolo Pasolini, Carlo Lucarelli approderà a Riccione con lo spettacolo a lui dedicato ‘Ppp. Un segreto italiano’. L’appuntamento è per domenica 2 novembre (giorno della drammatica scomparsa), alle 21,15, al Palazzo del Turismo. Un gradito ritorno in riviera per il celebre scrittore, regista e sceneggiatore, re del noir.

Da cosa prende spunto questo recital?

"Lo spettacolo è una messa in scena del mio omonimo libro. È una ‘lettura’ fatta da me, interagendo con l’attrice Elena Pau, che tra l’altro canta alcune canzoni suonate da Alessandro Midi al pianoforte. Racconto il nostro rapporto, come generazioni, con il mistero della morte di Pasolini e con tutte le suggestioni che c’erano allora".

Su cosa pone l’accento?

"Innanzitutto sull’attualità, sull’importanza e la profondità di Pasolini, la sua rilevanza come intellettuale a 360 gradi. A volte lo si scinde e si parla di lui dicendo: il Pasolini regista, il Pasolini poeta, il Pasolini scrittore, come fossero persone diverse, mentre è qualcosa di organico. Insisto anche sulla dimensione violenta e politica di quegli anni. Ce ne siamo dimenticati, ma in quel periodo veniva ammazzata tanta gente".

Fatti appartenuti alla sua generazione?

"In quegli anni stavo in provincia e non avevo problemi, ma molti miei coetanei dribblavano la loro vita tra pistole e siringhe. Adesso ci pensiamo, ma sembrava impossibile che mettessero una bomba sotto l’auto di un giornalista come accaduto a Ranucci. Poi dietro ci sono la criminalità organizzata, gli hater, l’odio… Era così anche allora. Insisto quindi anche sull’importanza della politica per uno come Pasolini, che era uno scrittore politico, che faceva politica e s’intendeva di politica. La sua morte forse aveva a che fare con questo".

Pasolini era legato a Riccione, che visione ha di questa città?

"Riccione, come Rimini, per me e per mio fratello è stato il posto in cui ogni venerdì, sabato e domenica andavamo tutto l’anno. Io frequentavo i locali di tendenza come lo Slego, l’Aleph. Poi quando mamma è convolata a nozze con un sammarinese, la mia seconda casa è stata lì. Se mi chiedono qual è l’area culturale in cui sono cresciuto, rispondo la Romagna".

Riccione si presterebbe a un giallo?

"Sì, anzi, lì in riviera è già successo qualcosa di cui mi sono occupato anch’io. Molti di noi hanno scritto cose di questo genere, anche perché Riccione è un posto bello e i posti belli purtroppo si prestano sempre al giallo, perché è bello il contrasto. Far accadere qualcosa di brutto in un posto brutto diventa sociologia. Noi siamo pieni di contraddizioni sorprendenti, quindi da quel punto di vista si può fare qualunque cosa".

Riccione è pure location di Cagnaz, serie televisiva ideata da lei.

"Ideata da me e Giampiero Rigosi. Stiamo attendendo di vedere come verrà fuori".

Cos’altro prepara?

"Stiamo lavorando su diverse ipotesi, sia di fiction che di programmi televisivi. Tra poco uscirà poi ‘Podcast’, libro su quello che faccio con Massimo Picozzi, insieme infatti abbiamo realizzato una serie di podcast di crimine. Sono poi all’inizio d’ipotesi di un nuovo romanzo".