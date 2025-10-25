C’è Lulù Oliveira ex bomber in serie A

Il Bologna dei sorrisi

25 ott 2025
Gli appassionati di calcio lo ricordano in campo negli anni Novanta con le maglie di Cagliari e Fiorentina. Luìs Oliveira ha un passato da calciatore importante, con più di 250 presenze e 70 gol in serie A. Brasiliano di nascita, naturalizzato belga, Oliveira è stato un attaccante dalle caratteristiche uniche, rapido e abile nel dribbing. Ora fa l’allenatore e quella al Riccione Women è la sua prima esperienza nel calcio femminile. "Sono molto soddisfatto di aver compiuto questa scelta" le parole di Oliveira.

Il suo vice è un altro ex attaccante di serie A, Andrea Tentoni: riminese, ha giocato nella Cremonese sempre negli anni Novanta.

© Riproduzione riservata