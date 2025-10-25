Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Vivere Riccione
Vivere Riccione
25 ott 2025
C'erano una volta discoteca e pub

Lo Spazio Tondelli è ospitato nella Casa del Popolo che inizialmente, nel 1945, era stata aperta nella vicina Casa del...

Lo Spazio Tondelli è ospitato nella Casa del Popolo che inizialmente, nel 1945, era stata aperta nella vicina Casa del Fascio. Con lo sfratto, trovò spazio nella sede attuale, un capannone acquistato nel 1947, più a monte sul lato Levante di viale Ceccarini. Per la ristrutturazione venne lanciata una campagna di sottoscrizione di 1.000 lire, finché all’inizio degli anni Sessanta la struttura fu inaugurata dal noto sindacalista, già deputato, Giuseppe Di Vittorio. Seguì l’ampliamento dell’edificio, poi l’arrivo del dancing Maxi e di seguito a cavallo degli anni Settanta-Ottanta della discoteca Il Punto, gestita da terzi. Altra svolta l’arrivo di uno dei primi pub, il Pop. L’avventura è continuata con la Casbah, finché con l’ex sindaco Massimo Masini è diventato Teatro del Mare, quindi di recente, Spazio Tondelli.

