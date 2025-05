Confermata alla guida. Il piano di Bergamaschi : "Serve più tecnologia"

Investimenti e tecnologie. Sono alcune delle nuove direttrici per dare un futuro al Palas. Lo scorso 30 aprile è stata fatta un’assemblea per discutere il bilancio e il rinnovo dei vertici. "In quell’occasione l’assemblea ha sancito la mia riconferma alla guida del Palazzo dei Congressi di Riccione in qualità di amministratore unico", premette Eleonora Bergamaschi. "Un incarico che accolgo con rinnovato senso di responsabilità e visione, consapevole dell’importanza che questa struttura riveste per il territorio, il turismo congressuale e la comunità locale". Ora è il turno del piano strategico per lanciare il palas nel futuro. "Durante l’incontro sono state tracciate le direttrici strategiche che guideranno le nostre attività nei prossimi anni. Un piano articolato, ambizioso, ma profondamente concreto, fondato su tre pilastri: innovazione tecnologica, sostenibilità e inclusione, e trasparenza amministrativa".

Veniamo ai singoli punti partendo dall’innovazione tecnologica pensata al servizio dell’esperienza congressuale. "Investire nella tecnologia significa investire nella qualità. Nei prossimi mesi, il Palazzo sarà oggetto di interventi mirati per migliorare ulteriormente la fruibilità degli spazi: un nuovo impianto audio suddiviso in cinque zone permetterà una gestione acustica avanzata degli eventi. Verrà inoltre completata l’insonorizzazione delle sale, garantendo il massimo comfort sonoro anche in presenza di eventi simultanei".

Allo stesso tempo si intensificherò il legame con la città e le sue realtà. "Poniamo al centro anche il benessere dei partecipanti e l’inclusione sociale. I panel dedicati a tematiche D&I e la collaborazione attiva con imprese locali saranno parte integrante dei nostri eventi, rendendo il Palazzo dei congressi uno spazio davvero accessibile, aperto e rappresentativo".