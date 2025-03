Congressi e inclusione. Il Palas apre le porte. A rispondere c’è Cuore21

Palariccione investe sull’inclusività attraverso eventi più sostenibili e socialmente responsabili. Un esempio? La collaborazione con Cuore21.

In un mondo in cui il concetto di sostenibilità non si limita più alla sola dimensione ambientale, sottolineano dalla società, "Palariccione sta portando avanti un importante percorso per promuovere la sostenibilità sociale, puntando su servizi di inclusione che possano rendere il settore degli eventi sempre più accessibile e accogliente". L’obiettivo è chiaro: offrire ai clienti soluzioni che favoriscano il rispetto, l’integrazione e il coinvolgimento di tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità o condizioni sociali. Il congresso può essere anche un’occasione di crescita per chi vi partecipa. Si è davanti a un tema che ha avuto un ruolo centrale anche alla recente Convention di Federcongressi, a cui ha partecipato Laura Colonna, Responsabile marketing e commerciale di Palariccione. "Il mondo degli eventi ha un impatto diretto sulle comunità in cui opera – afferma –. Puntare sulla sostenibilità sociale significa non solo migliorare i servizi offerti, ma anche contribuire alla crescita di una società più inclusiva, basata sul rispetto e sull’accoglienza. È un cambiamento culturale necessario, che sta diventando sempre più centrale nel nostro settore". Nel concreto, Palariccione sta già collaborando con Cuore 21, associazione del territorio che supporta persone con disabilità intellettiva, per sviluppare nuovi servizi che possano essere integrati all’interno dell’esperienza congressuale. L’impegno non si ferma qui.

"Vogliamo ampliare le opportunità di collaborazione - spiega Giorgia Urbinati, Responsabile delle Politiche della Qualità e dell’Ambiente per la società -. Offrire servizi inclusivi significa migliorare l’esperienza di chi partecipa agli eventi, ma anche valorizzare il territorio e creare occasioni di crescita per chi, troppo spesso, resta ai margini del mondo del lavoro e della società".