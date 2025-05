"Contratti e fornitori, garantiremo la massima trasparenza"

Più trasparenza e più fiducia. Questi due concetti per la rinnovata guida del Palas si declinano in azioni concrete. "Continuiamo a lavorare per garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle nostre attività - spiegano dalla società -. L’albo dei fornitori sarà costantemente aggiornato e consultabile, i contratti stipulati, inclusi quelli in house con il Comune, seguiranno standard chiari, rivisti e uniformati. Sarà inoltre potenziata l’attività di consulenza normativa a supporto degli eventi, offrendo ai nostri clienti un servizio sempre più completo e sicuro". La linea che si è data la società mira a fare del Palazzo dei congressi di Riccione "un punto di riferimento, non solo per la qualità dell’accoglienza e dell’organizzazione, ma anche per i valori che rappresenta. Un luogo dove innovazione, sostenibilità e trasparenza non siano solo parole, ma fatti concreti. Puntiamo inoltre alla verticalizzazione su segmenti con maggiore impatto economico e ritorno sul territorio, con una strategia mirata che valorizzi i settori ad alta redditività e capacità attrattiva".