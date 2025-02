Coro de Le Allegre Note celebra 25 anni con un concerto a Riccione

Il Coro de Le Allegre Note compie un quarto di secolo, per festeggiare l’importante traguardo il 30 marzo terrà un concerto a Riccione, sarà il primo di una tournée internazionale. Al timone da sempre l’instancabile maestro Fabio Pecci che racconta: "Era il 5 febbraio del 2000, quando un gruppo di circa quaranta bambini si è riunito per la prima volta nel teatro della scuola Annyka Brandi per un inedito progetto che mirava a formare un coro scolastico. L’idea è nata all’interno dei laboratori di propedeutica ed educazione musicale che svolgevo a scuola dal 1995. Dopo poche prove, scegliendo tra molti nomi e loghi, disegnati dagli stessi bambini, sono nate Le Allegre Note. Da quel giorno, si sono susseguite centinaia e centinaia di prove, che nel tempo, tra questa formazione e quella del coro Note In Crescendo, nato nel 2004 per dare continuità ai ragazzi che nel crescere differenziavano la loro voce da quella delle voci bianche, hanno coinvolto nel canto oltre 1500 bambini e ragazzi".

Negli anni, come ricorda il maestro Pecci, sono arrivati risultati inimmaginabili. Oltre cinquecento concerti hanno visto i coristi riccionesi calcare palcoscenici importanti in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Lituania. Nel frattempo sono arrivati i riconoscimenti dal ministero della Pubblica istruzione, dell’Università e della ricerca, il concerto presso la sede dello stesso dicastero e la chiamata a rappresentare l’Emilia-Romagna a Milano per l’Expo 2015. Tra gli altri momenti forti, l’esecuzione del ‘Te Deum’ di Berlioz a Bologna sotto la direzione di Claudio Abbado per RaiUno, e l’invito di RaiTre a Napoli per partecipare alla trasmissione Alle Falde del Kilimangiaro. Il prestigioso percorso ha così portato il coro a infinite collaborazioni con enti lirici e sinfonici sul territorio nazionale, come i percussionisti di Santa Cecilia, Rimini Classica, la Filarmonica ‘Rossini’, fino al concerto per Pesaro2024 Capitale della Cultura Italiana.

Un particolare: quello de Le Allegre Note è stato il primo coro di voci bianche a calcare il palcoscenico del rinnovato Teatro Galli di Rimini. Tanto impegno e professionalità sono stati riconosciuti con decine di premi ottenuti in concorsi nazionali e internazionali. Il coro ha anche prodotto quattro cd ed effettuato incisioni per l’Associazione nazionale direttori di coro. "Il 2025 _ fa sapere Fabio Pecci _ sarà un anno ricco di concerti e iniziative a partire dal 30 marzo, quando al Palazzo del Turismo di Riccione inaugureremo l’attività del nostro venticinquesimo anno, che porterà il coro in varie città italiane e in un tour internazionale con otto date in prestigiosi teatri".

E aggiunge il maestro Fabio Pecci: "Oltre all’invidiabile produzione artistica, il coro per i ragazzi è una meravigliosa occasione di sana crescita, integrazione e socializzazione, un ambiente educativo". Un’ultima curiosità: nel 2025 Giulia Tenti, la più longeva corista presente nel coro dal primo giorno, quando aveva solo sette anni, è diventata presidente dell’associazione corale.

