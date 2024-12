Da Buffa alla Michielin, le stelle di Natale

Riccione si prepara ad accogliere il Natale in grande stile. Tantissimi gli eventi che animeranno la città fino ai primi giorni di gennaio dando il benvenuto al 2025 nel migliore dei modi. Fino al 24 gennaio la città sarà un villaggio natalizio in mezzo al mare con il Riccione Christmas sea, il progetto artistico e scenografico ispirato all’elemento naturale dell’acqua che diventa il fulcro della narrazione natalizia. Spazio anche al cibo con il Christmas food village, le casette che in viale Ceccarini e viale Dante metteranno in scena tante proposte gastronomiche, in un’avventura culinaria che attraversa l’Italia.

Il Natale degli eventi riccionesi entra nel vivo il 21 dicembre con lo spettacolo teatrale di Federico Buffa ’Milonga de Fùtbol’. Appuntamento alle 21 al Palazzo dei congressi per un racconto che passa attraverso la vita di tre leggende del calcio come Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona. La vigilia di Natale si passa invece ascoltando il concerto gospel dei Florida inspirational singers, alle 17 in piazzale Ceccarini. Il 26 dicembre alle 21 al Palazzo dei Congressi, nella ’Notte dei sogni’ verrà invece consegnato il San Martino d’oro e a seguire il tradizionale concerto di Santo Stefano. Il 29 arrivano i grandi concerti, con Enrico Ruggeri (piazzale Ceccarini alle 18) e il giorno dopo Francesca Michielin sul palco esterno del Palazzo del Turismo alle 18. A Riccione il 2024 si saluta al ritmo dei dj Claudio Coveri e Max Monti con un vero e proprio amarcord anni ’90. Mentre il 2025 si accoglie come da tradizione con il tuffo di Capodanno, l’1 gennaio alle 11.30, sfidando le temperature fredde del mare Adriatico.