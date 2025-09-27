Dalla Riviera fino all’America: "Il frisbee mi ha cambiato la vita"

Ha cominciato a giocare a frisbee da ragazzo e da allora è stato un crescendo di successi. Sebastian Rossi, nato 24 anni fa da mamma riccionese e padre riminese, è ora una punta di diamante di questa disciplina che a inizio anno l’ha portato a far parte della Boston Glory, blasonata squadra del Massachusetts. Prima di ricominciare la stagione agonistica si è concesso una pausa tra Rimini, dove si è trasferito, e Riccione, dove mantiene tutte le sue amicizie.

Quando è nata la sua passione per il frisbee?

"A 14 anni, alle scuole superiori. Non appena gli istruttori nell’ora di ginnastica ci hanno insegnato il gioco, me ne sono innamorato e da allora non ho mai smesso di praticarlo".

Poi cos’è successo?

"Con il mio gruppo di amici, eravamo quattro/cinque, abbiamo deciso di entrare nella squadra giovanile del Rimini. Step dopo step siamo cresciuti, fino a diventare una squadra più forte. Poi io sono finito in quella del Bologna, città dove mi ero trasferito per studiare Scienze della Comunicazione. Durante la triennale ho sempre giocato a frisbee con questa squadra che tuttora è tra le cinque migliori del mondo".

E ora l’esperienza americana.

"Con il Boston Glory, che mi ha chiamato lo scorso gennaio, mentre mi trovavo a Venezia, dove ho cominciato a seguire un master in Linguistica col proposito di concentrarmi solo su questo e di smettere di giocare a frisbee. Ma, arrivata questa proposta, ho capito che era un’occasione da non perdere e sono volato negli Stati Uniti, anche perché quella di Boston attualmente è tra le otto migliori squadre di frisbee del mondo e con questa nel 2025 abbiamo vinto il campionato di Lega Ufa, simile alla Nba".

Per i prossimi mesi, cos’ha in programma?

"La stagione per club, reputata la più importante di tutti. Si tratta di una serie di tornei che terminano con un torneo finale, durante il quale si sfidano le otto migliori squadre d’America. Quella che vince è la migliore del mondo".

Il frisbee è così diventato la sua professione?

"Per ora sì. In realtà, nel mio futuro non vedo più lo sport agonistico, perché sono arrivato quasi al limite di quello che posso fare e che si può vincere. Ho raggiunto i miei obiettivi per cui adesso intendo ultimare gli studi e magari trovare un lavoro attinente la Linguistica. Non escludo comunque di poter fare in parallelo qualcosa che sia legato allo sport, ma come allenatore o come promotore di questa disciplina, soprattutto in Italia, dove non è molto conosciuta".

Suo padre come vive questa lontananza?

"Anche se sono figlio unico, mio babbo Pier Filippo, ex cestita della nazionale (argento ai giochi del Mediterraneo 1987 e agli Europei under-22 del 1994 ndr), poi allenatore, vive bene questa mia avventura, anzi, ho la fortuna di essere supportato da lui. Lo sport, in particolare il basket cestistico, è una tradizione di famiglia. Anche mio nonno, Paolo Rossi, giocava a basket, finché a fine carriera è diventato un noto allenatore delle squadre femminili di serie A".

Vacanze?

"Sono in genere legate al frisbee, nel senso che tutte le volte che gioco da qualche parte, mi fermo due o tre giorni in più, per conoscere il luogo. Ha previsto anche una vacanza di due settimane in Romagna. I giorni scorsi mi sono fermato a Riccione, da Ulderico Luzi del Bagno 6".

Il richiamo di Riccione è forte?

"È un luogo dove ritrovo sempre i miei affetti. Ci ritorno perché lì ho il mio cuore e lì vive metà della mia famiglia, quella da parte di mamma Romina, deceduta quando avevo nove anni. A Riccione torno pure per incontrare i miei amici, soprattutto nella Spiaggia 68 ne ho tantissimi e di tutta Italia, vengono da Modena, Como, Bologna e altre città. Ogni estate per qualche giorno c’incontriamo, divertendoci un po’".