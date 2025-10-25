Dietro le quinte . L’ex sarta riccionese che veste i bambini dello Zecchino d’oro

Da oltre venticinque anni veste i bimbi dello Zecchino d’oro. A sovrintendere alla realizzazione dei costumi è la riccionese Monica Mulazzani. Partita da un’esperienza sartoriale, ha maturato la sua professionale collaborando con successo in vari spettacoli televisivi.

Come ha iniziato?

"Dalla gestione di una vecchia sartoria di un’amica di mia nonna in viale Tasso a Riccione. Scelta maturata dopo aver finito gli studi all’Istituto Calligari. A cavallo degli anni Ottanta/Novanta si è presentata un’altra occasione. Al Bandiera Gialla di Rimini nascevano i primi programmi televisivi, cercavano persone disposte a lavorare in sartoria, la cosa mi è piaciuta, così da sarta sono diventata assistente ai costumi e poi costumista".

Poi al Bandiera Gialla ha conosciuto Carlo Conti.

"I nostri percorsi si sono incrociati solo adesso, ma le nostre carriere sono cominciate lì. Carlo è stato uno dei primi presentatori con i quali ho lavorato".

Quando è arrivata all’Antoniano di Bologna?

"Nel 1999. A cercarmi era stata la Rai. Mi facevano lavorare per lo Zecchino d’oro, per gli speciali di Natale, per le feste della mamma e del papà. Nel tempo abbiamo fatto altre collaborazioni con De Agostini che ha canali tematici per bambini. Sono partita con le collaborazioni, fino a diventare interna".

Cosa prepara per la 68esima edizione dello Zecchino?

"Due divise completamente nuove per i 58 bambini del coro, ai quali si aggiungono i venti solisti. E’ frutto di un lavoro di squadra fatto con la Magil, azienda che produce abbigliamento per bambini. Ci si trova con la titolare Maria Chiara Maggi, con gli autori e i produttori per valutare le proposte del brand e si estrapolano i modelli, disegnati per lo Zecchino. Io coordino il reparto costumi, trucco e parrucco, anche per i saggi finali della Accademia di danza classica, moderna e musical. Prima del Covid facevamo sigle e intermezzi di balletti interpretati dall’Accademia di danza dell’Antoniano, mettendo in scena le canzoni con costumi dalle forme e dai disegni che ricavavo dai cartoni animati e che poi realizzavamo al nostro interno. Era una parte nella quale mi esaltavo. Il lavoro è comunque tanto, bello e impegnativo, abbiamo infatti anche un magazzino dei costumi, che nel tempo si è ampliato e che mettiamo a disposizione di chi cerca costumi particolari per bambini e per adulti".

Trova il tempo per tornare a Riccione?

"Lì c’è tutto il mio cuore, il desiderio di tornarci a vivere in pianta stabile o per periodi più lunghi e non solo per alcune settimane d’estate, è forte. Anche perché lì ho mia mamma, Mariantonietta, i miei fratelli, Barbara, Simona Matteo, più i nipoti. A Riccione c’è anche l’hotel di famiglia, il Susy. Un tempo mia nonna aveva anche l’albergo Montebello che è stato venduto. Da qui la mia scelta iniziale di conseguire la maturità di perito turistico al Marco Polo di Rimini, poi mi sono accorta di voler fare altro".

Nives Concolino