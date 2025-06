Donatore ‘seriale’ premiato dall’Avis

Per le sue cento puntuali donazioni di sangue, fatte in trent’anni all’Avis di Riccione, quest’anno ha ricevuto uno speciale riconoscimento, la medaglia di benemeranza ‘oro con smeraldo’. A ottenerlo è stato Giampaolo Balzi, 64 anni, nell’ambito della Festa dell’Avis alla quale hanno partecipato le delegazioni di tutti i comuni del riminese. A consegnare il riconoscimento è stato il presidente Tommaso Calò, affiancato dalla dottoressa Paola Piccioni. "Donare il sangue per me è una gratificazione – sottolinea Balzi –. L’ho fatto per amore verso gli altri, sempre senza sforzo e senza prendere una mezza giornata di riposo, anche perché per fortuna lavoravo in banca, non dovevo quindi fare sforzi. Facendo donazioni sono sempre stato controllato e ho stretto delle amicizie in Avis, tant’è che l’andare a donare il sangue per me è ormai come andare a fare una chiacchierata. Una cosa molto bella, che ho cercato di trasmettere anche ai miei figli".