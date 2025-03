E Riccione diventa Rock . Maxi spot sui vagoni dei treni collegati alle grandi città

Da aprile il Treno Rock di Trenitalia diventerà ambasciatore itinerante di Riccione. Vagoni personalizzati con la tecnica del wrapping, ossia con l’avvolgimento di una pellicola coprente, che riporterà la grafica della campagna "Viva Riccione" e quella dei parchi Costa Edutainment, a partire da Aquafan e Oltremare, fino all’Italia in Miniatura di Rimini e all’Acquario di Cattolica, sfreccerà tra Liguria, Piemonte Lombardia, Veneto, Marche e Abruzzo, passando per l’Emilia-Romagna. Il convoglio a due piani e con 600 posti a sedere allaccerà Riviera a capoluoghi come Milano, Torino, Venezia e Ancona, dai quali proviene la maggior parte dei turisti diretti a Riccione. Senza dubbio, come osservano si tratta di un’imponente operazione di marketing, che per due anni conferirà grande visibilità alla città. Il progetto, frutto della collaborazione tra Trenitalia Tper, Comune, Federalberghi Riccione e i parchi Costa, unirà la mobilità sostenibile e il marketing territoriale. I colori adottati, dal rosso all’azzurro come basi della visual identity della campagna Viva Riccione e la creatività dei Parchi Costa non mancherà di catturare lo sguardo, soprattutto di chi è in partenza da grandi stazioni, che servono grandi schiere di passeggeri diretti a Riccione e sul resto della costa.

"Quello del Treno Rock è un impianto pubblicitario in esterna, non una classica maxi affissione urbana _ premette l’assessore al Turismo, Mattia Guidi _. Abbiamo scelto una pubblicità itinerante che potesse intercettare il nostro target nei suoi spostamenti quotidiani e in territori estremamente strategici. Il brand Riccione viaggerà regolarmente per due anni, toccando stazioni come Milano e Bologna, che da sole contano milioni di passeggeri ogni mese. Questo progetto, unico nel suo genere, è un innovativo tassello che s’inserisce in un più ampio media mix, che stiamo creando per rendere la città sempre più visibile

Patrizia Leardini, direttrice operativa di Costa Edutainment aggiunge: "I nostri parchi sono destinazioni per il tempo libero di qualità, dove divertimento e attenzione per l’ambiente vanno di pari passo. Salire a bordo di un mezzo sostenibile come il treno è un’opportunità che abbiamo colto per rafforzare il nostro messaggio e raccontare l’identità del territorio". "L’investimento nel trasporto ferroviario rimarca la nostra volontà di posizionarci come destinazione green, all’avanguardia nella promozione della mobilità sostenibile _ conclude Claudio Montanari di Federalberghi _. Siamo lieti di sottolineare che numerose strutture ricettive hanno già aderito entusiaste alla promozione Riccione in Treno 2025". Nives Concolino