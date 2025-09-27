Effetti speciali in sala Concordia: "Il futuro passa dai nuovi impianti"

Per quasi vent’anni ha rappresentato il fiore all’occhiello del palazzo dei congressi di Riccione. È la sala che colpì fin da principio per le poltrone Frau a scomparsa, il che le consentiva di diventare una grande sala per eventi ed anche cene di gala. Ma il tempo passa e serve rimanere al passo soprattutto con le tecnologie. I congressi e i convegni sono sempre più eventi dove le scenografie, le luci, gli impianti audio giocano un ruolo fondamentale. Congressi spettacolari ai quali la dirigenza della New PalaRiccione guarda con favore e interesse tanto da investire proprio in questa direzione.

Il Palazzo dei congressi ha deciso di investire sulla Sala Concordia attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, allestimenti più veloci e un indotto crescente per la città.

"Riccione punta sempre più a confermarsi capitale dell’accoglienza congressuale – precisa la presidente della PalaRiccione, Eleonora Bergamaschi –. E PalaRiccione ha completato un intervento di grande rilievo nella Sala Concordia, la plenaria collocata al terzo piano della struttura" L’operazione ha introdotto un innovativo sistema di ‘apprendimenti’, ovvero delle strutture nascoste nel controsoffitto che consentono oggi soluzioni tecniche più flessibili e moderne.

"Si tratta di un investimento strategico – riprende Bergamaschi – che ci consente di offrire ai nostri clienti un ventaglio di possibilità audio, video e di illuminazione impensabili fino a pochi anni fa. Il vecchio sistema di rigging risaliva al 2008, oggi possiamo sostenere tecnologie immersive e di nuova generazione, senza più ingombrare gli spazi a terra".

L’intervento, realizzato in due fasi a causa delle dimensioni e dell’altezza della sala, ha permesso non solo di dotarsi di sistemi audiovisivi più performanti, ma anche di ridurre sensibilmente i tempi di allestimento. "Abbiamo praticamente dimezzato i giorni necessari per montare un evento e questo significa poter liberare il calendario e ospitare un numero maggiore di appuntamenti durante l’anno". La nuova dotazione rappresenta un vantaggio non solo per gli organizzatori e per il Palazzo dei Congressi, ma per l’intera città. Riccione, infatti, beneficia direttamente dell’aumento di eventi e presenze turistiche: alberghi, ristoranti, servizi di accoglienza e commercio locale registrano un ritorno concreto.

"Il nostro è un investimento pubblico – aggiunge la presidente – e proprio per questo l’obiettivo non è soltanto migliorare la struttura, ma restituire valore alla comunità. Ogni congresso in più significa più pernottamenti, più tavoli occupati nei ristoranti, più ricadute positive sul tessuto economico della città".

Grazie alla nuova Sala Concordia, il Palazzo dei Congressi di Riccione si conferma un polo competitivo a livello nazionale ed europeo, pronto a soddisfare le esigenze dei grandi eventi internazionali, e a rafforzare il ruolo della Perla Verde come meta congressuale di primo piano.