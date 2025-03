Effetto Campomats. Questa coppia possiede i segreti della giovinezza. E li esporta nel mondo

E’ risultata tra le migliori 50 startup italiane e tuttora esporta i suoi dispositivi in cinquanta Paesi del mondo. La Campomats Human Technology, azienda con sede legale a Riccione, sviluppa, produce e commercializza prodotti nell’ambito della medicina estetica. A idearla e crearla sono stati Elisa Campomagnani, originaria del Reggiano, e il marito svedese Mats Andreasson, ex campione di motocross, Per meriti i professionali, la coppia ha ricevuto il premio Paul Harris Fellow dal Rotary Club Riccione-Cattolica.

Perché vi siete trasferiti a Riccione?

"Perché i nostri fornitori e la produzione sono della zona. Da Modena, dove prima avevamo la sede legale, siamo venuti ad abitare qua nel 2021, quando l’azienda ha spiccato il volo, proprio per essere vicini alle fabbriche. Nel tempo abbiamo vissuto in America e in Spagna, ci consideriamo cittadini del mondo".

In cosa siete specializzati?

"In dispositivi per la medicina estetica, in particolare sul microneedling, terapia d’induzione del collagene, che migliora l’aspetto della pelle. E’ un metodo nato negli anni Ottanta, quando si è capito che il nostro corpo è in grado di produrre sia collagene che elastina in modo del naturale".

Collaborate anche con gli ospedali?

"Assolutamente sì, perché questo metodo si applica soprattutto nel trattamento delle cicatrici e delle ustioni. Al di là delle ferite, quello che spiega il nostro successo mondiale è il lavoro che viene fatto su rughe, smagliature e tono della pelle che con questo sistema di medicina rigenerativa, che non è un filler, né botox, si distende in moto naturale, ottenendo così anche un ringiovanimento. Il trattamento della rigenerazione viene eseguito da medici estetici, dermatologi e chirurghi plastici Per gli ospedali abbiamo un secondo strumento più completo che, sempre per il microneeling, usa aghi e cartucce diverse. Nel caso di donne operate al seno e che hanno subito la mastectomia, permette di fare la ripingmentazione dell’areola con un effetto 3D usato anche al Franchini di Santarcangelo".

Dove esportate?

"A parte Canada e Stati Uniti, dove stiamo chiedendo l’autorizzazione, siamo presenti in tutto il mondo. Il nostro mercato è esploso, soprattutto in Australia, dove la cura per la pelle e l’attenzione per la terapia rigenerativa ha molta attenzione. Ma anche Pakistan, India e Sud Africa, come pure Perù, Guatemala e Argentina".

Avete ricevuto altri premi?

"Abbiamo diversi brevetti registrati in America, alla luce di questo l’anno scorso alla Camera dei Deputati, la Fondazione Italia-Usa, ci ha premiato per esserci distinti nel lavoro tra i due mercati. Per cinque anni siamo stati tra le cinquanta migliori startup italiane prima di diventare un’impresa innovativa".

Quanti dipendenti conta e quanto fattura l’azienda?

"zCome Campomats siamo in sei, ma la rete d’impresa ne ha duecento. Annualmente fatturiamo più di due milioni di euro all’anno. La cosa bella è che produciamo dai deumila ai tremila dispositivi di microneeling all’anno. Ora il nostro obiettivo è entrare nel mercato americano".

Nives Concolino