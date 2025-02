Emergenza mamme in difficoltà: il supporto del Centro aiuto alla vita di Riccione

Sul fronte delle mamme in difficoltà economiche è sempre emergenza. Al di là dei Servizi sociali, un grande supporto è offerto dal Centro aiuto alla vita "Il sorriso" di Riccione che in una trentina di anni ha salvato 56 neonati. L’attività dell’onlus che opera nei locali della parrocchia Mater Admirabilis, in viale Gramsci, solo nel 2024 ha permesso di sostenere 64 mamme (20 italiane e 44 straniere), delle quali 21 incinta. Tra queste 31 risiedono a Riccione e 33 nel circondario, a loro carico hanno 117 figli, dei quali 21 nati nel 2024.

Il lavoro del centro è davvero prezioso. Lo rimarca il parroco, presidente del "Sorriso", don Valerio Celli, che ha fatto un bilancio rimarcando i problemi che continuano ad assillare le mamme, in primis quello della casa e del lavoro che spesso si somma a quello dei bimbi impossibilitati a frequentare gli asili. In prima linea nel centro le volontarie: Anna Rosa, Carmen, Lucia, Manola e Naide, affiancate da Paolo.

"Abbiamo tanti articoli, ma quelli che servono di più sono ciucci e biberon, pannolini (numero 5 e 6), vestitini per neonati e bimbi di due/tre anni. Il centro è aperto il martedì dalle 9 alle 12 o per urgenze su appuntamento."