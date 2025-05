Gli Amici del porto armano i pennelli

Continueranno anche d’estate le lezioni di marineria nel centro di Buon Vicinato Amici del porto, che ha sede accanto al sottopasso ferroviario di Riccione. L’attività, rivolta soprattutto alle scuole, vede in cattedra Marino Pronti, storico pescatore, nonché autore di pubblicazioni che riguardano il mare, la pesca e i suoi segreti. Come annuncia Silvio Cosmi, presidente del centro, che conta 80 soci, compreso alcuni pescatori per hobby, "i volontari del centro si sono assunti anche l’impegno di tenere in ordine e pulito il lungocanale e l’area circostante fino alla ferrovia, e anche di imbiancare i muretti, quando c’è necessità". Per il resto gli Amici del porto, continuano a svolgere una funzione sociale aggregativa per tutte le età. Non mancano i problemi, in primis, osserva Cosmi: "Quello dell’insabbiamento del rio Melo che in quel punto richiederebbe costanti dragaggi". Con la bassa marea, su entrambe le sponde si crea addirittura una spiaggetta (nella foto Silvio Cosmi con il vice Daniele Salucci).