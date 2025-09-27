I settant’anni dell’Allotria: "Stessa spiaggia, stesso ristorante. Qui intere generazioni di riccionesi"

Per quest’anno non cambiare: stessa spiaggia, stesso mare. Ma soprattutto stesso ristorante. A Riccione c’è un luogo che da settant’anni accompagna vacanze, sorrisi e buona cucina: l’Allotria da Tonino. E proprio domani questo storico locale in riva al mare festeggerà un compleanno speciale, quello dei suoi primi settant’anni, con una giornata ricca di eventi tra musica, mostre e naturalmente buon cibo. Era il 1955 quando Antonio, per tutti Tonino, insieme alla moglie Augusta, aprì un piccolo locale sulla sabbia, all’altezza dell’attuale bagno 23. Erano gli anni della rinascita, con i primi turisti che scoprivano la Perla verde come meta di vacanza. Da quel giorno l’Allotria ha vissuto trasformazioni e ristrutturazioni, ma non ha mai perso la sua vera anima: una trattoria di mare legata alla tradizione romagnola, capace di evolversi senza snaturarsi. Alla guida oggi ci sono i nipoti del fondatore, Claudio, per tutti Clod, e Antonio Rastelli. "Il bello – racconta Clod – è che ci sono clienti che venivano quando nonno Tonino era in vita e che oggi portano figli e nipoti. Qui hanno mangiato intere generazioni".

Per questo il compleanno sarà celebrato in grande stile: si parte con un’esposizione fotografica che ripercorre la storia del locale, seguita da una mostra in collaborazione con il Vespa Club di Morciano. Poi il pranzo sarà accompagnato da una selezione musicale dagli anni ’50 agli ’80, mentre la sera spazio a cena spettacolo e dj set fino a tarda notte. Non mancheranno gli amici della pizzeria Reddy e della birreria Malto, con stand direttamente sull’arenile. "Sarà una festa aperta a tutti – aggiunge Clod – anche a chi vorrà solo bere qualcosa o curiosare". Il nome Allotria nacque dalla fusione tra ‘alloggio’ e ‘trattoria’, quando ancora non c’erano stabilimenti balneari e i turisti, soprattutto stranieri, trascorrevano intere giornate sulla battigia portandosi ombrelloni e sdraio.

Con gli anni la vacanza è cambiata, ma lo spirito dell’Allotria è rimasto quello: offrire un angolo autentico di Romagna a due passi dal mare. Oggi la famiglia Rastelli guarda avanti con determinazione. È già in programma una ristrutturazione totale della struttura con arretramento della stessa, prevista per l’autunno 2026. "Sarà un cambiamento importante – conclude Clod – ma il format rimarrà lo stesso. Vogliamo destagionalizzare e aprirci a nuove sfide, senza mai dimenticare le nostre radici". Così, tra piatti di pesce, risate e il rumore delle onde, l’Allotria da Tonino si prepara a celebrare settant’anni di storia. Un traguardo che profuma di memoria, ma che sa guardare con fiducia al futuro.

Federico Tommasini