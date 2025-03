I Violet Eves . Da un piccolo garage al palco di Sanremo : "Un sogno realizzato"

Agli inizi degli anni Ottanta in Italia impazzava la musica new wave e anche Riccione non poteva esimersi da questa moda che aveva spinto sempre più ragazzi a suonare insieme in una band. E’ il caso dei Violet Eves, il quintetto made in Perla Verde, che da un piccolo garage era arrivato a solcare palchi prestigiosi di club, festival europei e addirittura Sanremo. Proprio quest’anno sono passati 40 anni dalla pubblicazione del primo singolo che vedeva alla voce Nicoletta Magalotti, al basso Gabriele Tommasini, chitarra affidata a Renzo Serafini, tastiere a Leonardo Militi e Franco Caforio alla batteria.

Tommasini, come è iniziato tutto?

"Siamo partiti come gruppo strumentale, piano piano la band si è formata ed è arrivata Nicoletta Magalotti alla voce. All’inizio suonavamo in un garage e ci divertivamo a registrare delle demo, una di queste è finita nelle mani di Franco Fattori che ha passato il lavoro a Piero Pelù".

Negli anni avete pubblicato tre album.

"Il primo è stato un 45 giri con tre brani, si chiamava Listen over the Ocean e quest’anno compie 40 anni. Poi un mini album con sei tracce, Incidental Glance infine nel 1988 il nostro primo e ultimo Lp, Promenade, il primo lavoro in italiano. Quest’ultimo è stato ristampato in vinile proprio nel 2023, dopo 35 anni dall’uscita".

Cosa ricorda di quegli anni? "Abbiamo suonato in tanti posti, anche in giro per l’Europa. Ad esempio abbiamo rappresentato l’Emilia Romagna a Salonicco durante la Biennale degli artisti, o ancora solcato i palchi francesi molte volte, come quello del famoso La Cigale parigino, posto in cui sono passati mostri sacri come Bowie. Ricordo anche una data importante all’U4 di Vienna, un locale molto famoso. Poi abbiamo girato un po’ tutta l’Italia. Piacevamo molto anche a Tondelli che ci aveva preso in simpatia, citandoci pure nel suo ‘Rimini’. Stavamo lavorando alla colonna sonora di un film sul romanzo, ma alla fine non è mai uscito nelle sale".

Poi c’è stata anche l’avventura di Sanremo.

"Era il 1988, non abbiamo partecipato direttamente alla competizione principale, ma a Sanremo rock, una vetrina per le band indipendenti dell’epoca. Un’esperienza che ci ha fatto conoscere e soprattutto ci ha regalato dei momenti indimenticabili".

Oggi siete ancora in contatto? "Siamo tutti disgregati in giro per l’Italia, ma cerchiamo di tenerci in contatto. C’è chi ha continuato nel mondo della musica, mentre chi ha deciso di intraprendere tutta un’altra strada. Franco Caforio ad esempio dal ’92 al ’99 ha suonato con Piero Pelù e Nicoletta è diventata NicoNote prendendo la carriera da solista".

Avete mai pensato a una reunion?

"Domanda da mille punti. Posso dire che non mi piace molto sentire vecchie band che tornano insieme dopo anni, il tempo passa per tutti. E’ meglio che rimangano nella memoria dei loro anni migliori".

Come mai vi siete sciolti?

"Non ci siamo mai sciolti, forse più disciolti nel tempo. Le cose hanno iniziato a prendere una direzione diversa e con loro le nostre strade, ma a volte è normale".

