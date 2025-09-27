Il decollo dei Trampolines: "Come un sogno americano"

Dai trampolini elastici a uno dei ristoranti più noti della Riviera. E’ la parabola ascendente del ‘Trampolines’ di Riccione. A raccontarne la storia, in occasione del suo 90esimo compleanno, festeggiato lo scorso 18 settembre nel locale aperto oltre sessant’anni fa, è il patròn Walter Scarponi, pioniere della ristorazione riccionese. Di origine misanese, ha messo presto radici a Riccione, città che ama profondamente, dove ha sempre lavorato con passione ed entusiasmo.

Com’è cominciata quest’avventura?

"Con la famiglia ci eravamo trasferiti a Riccione già da undici anni, quando nel 1963, sulla testata ‘Quattro soldi’ ho letto una notizia che mi ha stuzzicato: a Roma, negli scantinati del Palazzo del Lavoro, allora in costruzione all’Eur, giacevano i trampolini arrivati dagli Stati Uniti per le Olimpiadi del 1960. Così, con l’amico Orfeo Grossi, poi diventato titolare della ditta Virginia, abbiamo pensato di andare a comprarli per montarli a Riccione, dove ora si trova il Trampolines, ma che al tempo era una discarica di calcinacci dei lavori che si facevano in centro. Con sette milioni di cambiali garantiti dai nostri genitori comprammo diciotto trampolini. In quell’area presa in affitto dai Ceschina, costruimmo un chiosco bar con i servizi, spogliatoio con docce. Fu subito un successone. C’era sempre una fila di ragazzi pronti a divertirsi sugli otto tappeti, posti su altrettante buche. Due anni dopo Orfeo è uscito dalla società per intraprendere il nuovo lavoro, ma io sono andato avanti".

Al suo fianco sempre l’amata Lia...

"Lei è arrivata nel 1966, quando abbiamo cominciato a fare ristorazione. Nel tempo è stata lei la regina della cucina dove preparava delizie romagnole (in parte riportate nel libro Farina del mio sacco, ndr). Dopo aver iniziato a lavorare con la piadina, siamo andati a Bologna a comprare un forno per la pizza, che prima cuocevamo nel padellino. Ogni anno si investiva in qualcosa in più. Il successo credo sia dovuto anche a questo".

Quindi cos’altro ha fatto?

"Nel 1984 abbiamo realizzato la chiusura esterna con i pannelli mobili e tenda e, al primo piano, un appartamento per la nostra famiglia. Erano tempi straordinari, una volta ci è capitato di fare 1.800 coperti in un giorno. Nel 1989, abbiamo acquistato il terreno che era dei Ceschina, quindi una decina di anni dopo altra svolta col rifacimento del ristorante, finché nel luglio 2010 sopra il locale abbiamo costruito il Trampolines Suite Hotel, “nave” in cemento ricoperta di corial e accanto il parcheggio interrato con posti auto in superficie a uso pubblico".

Il Trampolines ha vissuto momenti di gloria.

"Hanno girato da noi le scene di tre film, sono venuti tanti personaggi. Poi tutti i deejay che lavoravano ad Aquafan: Cecchetto, il primo che ho ospitato per giorni a casa mia, come Linus, Jovanotti, Fiorello".

Chi è ora al timone del locale?

"Due dei miei cinque figli, Alberto e da quest’anno Cristina. Antonio, Andrea e Alessandro hanno intrapreso altre strade".

Lei ora che fa?

"Io e mia moglie Lia viviamo tranquilli nella nostra casa sull’altura riccionese. Ogni tanto facciamo una capatina nel locale. Vado comunque spesso a Misano Monte, dove sono nato. Resto innamorato di Riccione, dove ho sempre lavorato per il bene e l’interesse generale della città, tant’è che tenevo il ristorante aperto già da inizio marzo, quando tutti erano chiusi e non c’era nessuno, mantenendo costantemente attivo un gruppo di fedelissimi camerieri. A Riccione mi sono adoperato anche per il calcio e per Famija Arciunesa. Riccione mi ha dato tutto ed è stato tutto per me. Ho vissuto nel dopoguerra, cercando con altri riccionesi di contribuire allo sviluppo del turismo. Qui ho imparato anche a fare il falegname, il tappezziere, l’idraulico, tutto tranne il muratore".

Nives Concolino