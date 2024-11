Il nuotatore filosofo: "Dopo l’incidente la mia seconda vita è iniziata in piscina"

Quella di Cristian Lucarelli è una di quelle vite che ne racchiudono dentro altre cinque, dieci e cento. Il filo rosso è sempre stato lo sport che non lo ha mai abbandonato, seppur negli anni Cristian ha incontrato tante difficoltà. Nel 2015, dopo un incidente, è stato colpito da una disabilità che non gli ha mai impedito di fare ciò che ama, di immergersi in piscina e nuotare perdendosi tra le onde.

Lucarelli, lei ha vissuto lo sport in due modi diversi.

"Sono sempre stato un grande sportivo, prima un triatleta, poi cestista e infine nuotatore. Proprio in sella a una bici ho fatto l’incidente che mi ha paralizzato, poi fortunatamente ho recuperato una sensibilità parziale agli arti. Da lì mi sono dovuto ingegnare e trovare un altro modo per continuare a fare attività fisica".

Da lì è iniziata la vera sfida?

"Sì, quella della seconda parte della mia vita. Ho dovuto imparare nuovamente a stare in piedi, a camminare con le stampelle e soprattutto ad avere di nuovo voglia di fare sport".

Cosa l’ha spinta a riprovarci?

"La grande fortuna è stata che a Riccione è presente uno stadio del nuoto attrezzato in cui ho potuto imparare nuovamente a nuotare senza utilizzare tutti gli arti. Negli anni poi in quella piscina non sono più stato l’unico atleta paraolimpico e così sono nati i Superabili, un esempio raro di inclusività".

Cosa sono gli insuperabili?

"La squadra di nuoto della Polisportiva di Riccione, composta da atleti disabili che non si danno mai per vinti. Giriamo per l’Italia e ci misuriamo in competizioni sia in piscina che nelle acque libere. In questo momento siamo in tre atleti".

Quali sono stati i suoi ultimi impegni?

"A San Teodoro, in Sardegna, a settembre ho vinto l’oro nell’ultima tappa del Circuito nazionale Acque libere".

Preferisce nuotare in mare o in piscina?

"Ormai l’età si fa sentire e quindi prediligo le lunghe tratte e la resistenza rispetto agli sprint che si fanno in vasca. Quindi direi le acque libere del mare, sono più un nuotatore di fatica"

A cosa pensa mentre nuota? "Non mi soffermo mai sulla gara in sé, ma penso al punto in cui devo arrivare; alla linea che unisce un punto A a un punto B. Cerco sempre di apprezzare ogni singola bracciata, mettendo a posto i miei pensieri, in una maniera che difficilmente posso fare in altre situazioni. Prima lo facevo mentre pedalavo in sella, ora quando nuoto".

Lei gira l’Italia trasmettendo i valori sani dello sport.

"Quello che voglio dimostrare a tutti è che volendo si può fare ogni cosa, anche nuotare, mettendosi a contatto con il proprio io interiore e rilassandosi".

Come mai in molti la chiamano il ‘nuotatore filosofo’?

"Perché oltre al nuoto voglio trasmettere la vera essenza dello sport in ogni piscina e in ogni mare in cui nuoto. Un impegno prima umano e poi sportivo".

In che modo cerca di rendere lo sport accessibile a tutti?

"Sono tante le iniziative a cui cerco di partecipare sempre con tanto entusiasmo. In estate io e alcuni amici ad esempio organizziamo le ‘Tartarughe dell’Adriatico’, delle nuotate in mare aperte a tutti, disabili e normodotati, che costeggiano la costa".

Federico Tommasini