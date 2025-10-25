Il ritmo nel sangue. La storia della bambina cresciuta alla consolle

A soli 27 anni ha già l’energia di una veterana dei club. Jadi Cartier, nome d’arte di Giada Angelini, giovane dj di Riccione, ha appena pubblicato il suo primo singolo ufficiale, Just for Fun, una traccia nata per caso, ma capace di farsi notare tra gli addetti ai lavori. Uscita per l’etichetta francese Happy Music, il brano mescola sonorità afro house e sfumature più pop e radiofoniche, con un messaggio semplice: divertirsi senza prendersi troppo sul serio.

Come nasce Just for Fun?

"Quasi per gioco. Ero in studio con alcuni amici e ci è venuta voglia di creare qualcosa di leggero. Ho pensato a un gruppo di ragazzi che non sa cosa fare e finisce per divertirsi in un supermercato. Ho proposto subito l’idea a Nari, il mio collaboratore e abbiamo iniziato a lavorarci".

Che tipo di suono ha cercato?

"Io provengo dall’afro house, ma volevamo rendere la traccia più commerciale. Abbiamo unito le mie influenze più underground con elementi più accessibili, creando qualcosa che potesse piacere sia nei club sia in radio".

Com’è arrivata la collaborazione con l’etichetta francese?

"Dopo aver terminato la produzione, l’abbiamo fatta ascoltare a Happy Music, che ha creduto subito nel progetto. È una label storica, con tante belle produzioni alle spalle, e per me è stato un grande traguardo. Il singolo sta ricevendo ottimi riscontri".

Ora vi aspetta l’Ade di Amsterdam (il più grande evento al mondo dedicato alla musica elettronica). Cosa rappresenta per lei?

"Un’occasione unica per confrontarmi con altri artisti e produttori internazionali. La musica è un percorso che richiede tempo e costanza: il successo non arriva dall’oggi al domani, ma cresce piano piano".

Da dove nasce la sua passione per la musica?

"Da casa. Mio padre, dj Gippo, ha sempre fatto musica e ha vissuto i tempi d’oro delle discoteche. Io sono cresciuta in quel mondo e fin da bambina ho sentito che questa sarebbe stata la mia strada".

Ha dei riferimenti musicali?

"Seguo molto Ughel, che fa afro house, ma mi ispirano anche Fisher e James Hype. Mi piace cambiare, adattarmi ai contesti e mescolare le sonorità".

Riccione quanto ha contato nel suo percorso?

"Moltissimo. Qui ho iniziato a suonare, nei locali piccoli, a 18 anni. Poi sono arrivati i club più grandi come il Cocoricò, che per me è stata la svolta. Nel 2022 ho suonato all’Aquafan davanti a settemila persone: avevo le mani che tremavano, ma è stato uno dei momenti più belli della mia vita".

E adesso?

"Just for Fun è il primo brano prodotto interamente da me. Spero di continuare a crescere, suonare sempre di più anche all’estero e portare la mia musica in giro. Questo è solo l’inizio".

Federico Tommasini