Il ritorno della ruota panoramica: "Attrazione amata dai turisti . Così la città non si spegne mai"

di Nives Concolino

Annunciata dal logo che caratterizzerà gli eventi natalizi di Riccione, la ruota panoramica sta per tornare in piazzale Roma, raddoppiando i tempi di permanenza. Attesa a fine ottobre, rimarrà in funzione per sei mesi, fino a marzo, come previsto dal bando del Comune, che ha valenza biennale. Immortalata in centinaia di migliaia di foto e video che tramite i social hanno fatto il giro del mondo, la grande giostra si appresta a replicare il successo, diventando simbolo dei mesi freddi di Riccione. Nonostante i parametri fossero aperti a più soluzioni è una sola la ditta che ha partecipato al bando comunale. È pertanto facile intuire che a divertire il pubblico sarà la ruota dell’anno scorso, quella che tredici anni fa era stata progettata e realizzata per essere installata a Riccione, ma che poi gli operatori di spiaggia hanno cassato, per cui è stata portata a Rimini.

"Avremo una delle ruote più grandi d’Italia nel cuore di Riccione – commenta l’assessore al Turismo Mattia Guidi –. Piazzale Roma torna così a essere luogo iconico anche d’inverno. La cosa bella dell’anno scorso è che il villaggio natalizio è stato ripreso da diverse testate nazionali. La pista di pattinaggio è stata inserita tra le prime cinque attrazioni natalizie d’Italia della classifica di Fanpage. Sapere che per due anni ruota e pista rimarranno icone del nostro Natale, è molto significativo. Appena la ruota sarà smontata partiremo con la Pasqua, non lasciamo mai vuota la città". Questo va nell’ottica della destagionalizzazione? "Non parlo più di destagionalizzazione e di alta e bassa stagione. Da un po’ di tempo porto avanti un altro concetto, più attuale e vicino alle sfide moderne, ossia quello delle tre stagioni che viviamo oggi: l’alta (giugno, luglio e agosto), la bassa (aprile, maggio e settembre) e l’"altra" che comprende i restanti sei mesi da ottobre a marzo, che ha regole, target, obiettivi e tipologie di persone completamente diversi. Lavora più sul business, sul congressuale e sullo sport. È dunque una stagione che dev’essere approcciata in maniera diversa e con un’offerta altrettanto diversa". In sintesi per Guidi "si tratta di estrarre il massimo valore da ogni mese. È fondamentale anche per gli hotel annuali, sia per il personale, sia per il fatturato, sia per lavorare bene dodici mesi all’anno". Cosa possibile secondo l’assessore, considerato che Riccione nei mesi freddi conta sullo sport, driver eccezionale, sul congressuale che ha fatto giganteschi passi in avanti, e tanti hotel specializzati e inseriti nei club di prodotto, che hanno fatto scuola.

Per ottobre quest’anno si è intanto pensato al Villaggio family delle zucche, che nelle ville Mussolini e Lodi Fè resterà aperto dal 24 ottobre al 2 novembre. Si aggiungerà al compleanno di Riccione, a CiocoPaese e a tante altre iniziative. Guidi conclude: "Ecco perché il concetto di destagionalizzazione è tramontato, occorre pensare di cosa ha bisogno la città ogni mese, come il pubblico può aiutare il privato e come si può estrarre il massimo potenziale. Occorre essere versatili e reattivi".