25 ott 2025
ANDREA OLIVA
"In futuro condivisione con gli hotel"

Un palacongressi intelligente che comunica con hotel, pubblici esercizi e non solo. In futuro il sistema digitale a cui sta lavorando la New PalaRiccione, potrà essere integrato con gli spazi del Comune e con le strutture ricettive del territorio, come alberghi e punti d’interesse. Questo consentirà di condividere in modo coordinato informazioni e contenuti sugli eventi e sulle opportunità che Riccione offre.

"Immaginiamo una città interconnessa - ci dice Eleonora Bergamaschi amministratore unico della società di gestione del palacongressi -, dove il digitale diventa una rete che unisce persone, eventi e luoghi. Questo progetto è il primo passo verso quella visione".

