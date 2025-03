La città che non si ferma mai. Rivoluzione dal porto al ‘salotto’ . Tutte le primizie di stagione

Riccione si prepara al debutto stagionale. Tante le novità nell’aria in vista dell’estate. Data da segnarsi nel calendario: Pasqua. Lo sbarco dei primi turisti nel lungo weekend del 20 aprile equivale per gli operatori economici a una chiamata alle armi. Con il ‘salotto’ di viale Ceccarini che si sta rinnovando, anche i locali non potevano essere da meno, pronti a scaldare i motori, proprio come il Victor Lab, una delle insegne storiche del viale, passato negli ultimi anni a gestioni e formule diverse. Il Victor non segue le mode, le anticipa offrendo un’esperienza che si rinnova ogni giorno – racconta il proprietario Luciano ‘Sbanca’ Colono -. Riccione ha trovato un nuovo spazio dove il cibo è più di un pasto: è un racconto da vivere, un’ispirazione da assaporare". Nel locale rinnovato la pasticceria napoletana incontrerà la bakery, la gelateria artigianale e il tapasushi. Nel locale che è stato simbolo della movida, serate e Champagne, si cambia pagina: "Il brunch diventa un momento di esplorazione". Arruolato per l’occasione Andrea Marano, pastry-chef di fama, che ha collaborato con ristoranti stellati all’interno di prestigiosi hotel, inserito tra i primi venti patry-chef d’Italia nella guida del Gambero rosso. In cucina anche la chef di origine argentina, Luciana Pozzuto, che si occuperà di brunch, sushi e tapas. "E’ un’esperienza intrigante partecipare a questo nuovo progetto che propone un nuovo format per il centro di Riccione", commenta la chef.

Glamour e buon cibo sono ancora al centro con uno dei locali simbolo dell’estate riccionese, pronto ad inaugurare la sua stagione il prossimo 5 aprile. Lo Chalet del mar apre i battenti con una veste grafica completamente rinnovata e anticipa di una settimana il debutto del nuovo locale gemello che debutterà sul porto di Cattolica. "Quest’anno rivedremo il brand in una chiave grafica più internazionale, tutto questo senza rinunciare alle nostre radici, in un connubio tra tradizione e innovazione che ormai è la nostra bandiera – spiega Thomas Montebelli -. Il format estivo prevederà comunque serate ed eventi con qualche sorpresa rispetto al consueto programma degli anni scorsi".

Ma non si parla solo di cucina. E’ il caso di Riviera Profumi, la boutique dedicata alle fragranze proprio nel cuore di viale Ceccarini, pronta a spostarsi e rinnovarsi completamente per l’inizio dell’estate. Il negozio è aperto nella galleria Viscardi dal 2021, ma quest’anno la famiglia attiva nel mondo delle fragranze da trent’anni, ha deciso di fare il grande salto e trasferirsi al centro della via principale di Riccione, in un nuovo shop che sorgerà sulle ceneri dell’ex Balena. "Inaugureremo i primi di giugno – racconta la proprietaria Dalila Staccoli -. Avremo a disposizione una struttura più grande con uno sviluppo su due piani. In quello superiore ci sarà una vip lounge e poi un salottino dedicato alla scelta dei nostri clienti. Il nostro lavoro è coccolare il cliente e accompagnarlo verso la scelta del profumo che più gli si addice. Nelle prossime settimane verranno svelate le sorprese per il giorno della nuova apertura di Riviera profumi".

Ma Riccione non è la stessa senza musica e divertimento, magari in riva al mare e al Samsara. Il locale che dei beach parties ha fatto la sua specialità anticipa l’estate in una tre giorni pasquale, dal 19 al 21 aprile tra feste, balli e soprattutto un conto alla rovescia verso l’inizio dell’estate che è sempre più vicino.

Federico Tommasini