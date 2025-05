La musica cavalca l’onda. Si riaccende la notte di Aquafan. L’estate mostra i suoi talenti

L’attesa è finita, Aquafan si prepara a inaugurare un’altra stagione all’insegna delle sorprese. I cancelli del parco acquatico più famoso d’Europa si aprono domenica 1 giugno alle 10 per dare il via a un’estate tra scivoli rinnovati, eventi, dj, aperture serali e il ritorno di Music wave, il festival che porta ad Aquafan una carrellata di artisti. Da luglio ad agosto, ogni martedì sarà animato dai cantanti in scena sul palco della piscina Onde: da Ludwig a Grelmos, passando per Mimì, la vincitrice dell’ultima edizione di XFactor e Sarah Toscano, concorrente al 75esimo festival di Sanremo.

L’estate targata Aquafan inizia dunque il primo giugno e come da tradizione i primi che entreranno nel parco saranno premiati. Il 13 giugno si inizia con la prima festa, quella di fine anno scolastico in cui alunni e professori potranno festeggiare insieme l’inizio delle vacanze estive. Tra luglio e agosto arrivano anche le giornate no stop con i The long sunset del giovedì, otto in totale, in cui gli scivoli rimarranno aperti giorno e notte, tra una serie di eventi come la Beat night, con gli allievi delle scuole di dj di tutta Italia che si esibiscono direttamente sugli scivoli. In contemporanea, per quattro serate speciali in piscina Onde, arriva anche il Doccia party più grande del mondo all’orario del tramonto e gli eventi WalfyFan con un nuovo format che coinvolge le star del web alla Walky Cup.

Ma gli eventi clou dell’estate di Aquafan saranno quelli in programma alla Music wave, tutti i martedì dalla piscina Onde con i migliori giovani artisti della scena musicale italiana.

Si parte l’8 luglio con il dj romano Ludwig, autore di tormentoni come "Tropicana" e "Courmayeur". La settimana seguente, il 15 luglio, sarà il turno di Grelmos, la cantante novarese, esplosa l’anno scorso dopo Sanremo giovani. Il 22 tocca invece a Mimì, la cantante classe 2007, vincitrice dell’ultima edizione di XFactor; mentre per l’ultima data di luglio, quella del 29, toccherà al rapper Boro. Un altro pezzo di XFactor con la presenza dei Les Votives, la band rock seconda classificata al talent musicale targato Sky, in scena il 5 agosto. Il 12 agosto sarà invece il momento di Sarah Toscano, l’ultima vincitrice del talent ‘Amici’.

A chiudere l’estate musicale di Aquafan ci penserà il rapper Mida il 19 agosto. Ma le sorprese di Aquafan passano anche per gli oltre tre chilometri di scivoli e quest’anno a dare il benvenuto agli ospiti sarà il rinnovato Kamikaze, in una veste bianca e blu e le due piste lunghe 90 metri da cui si scende a quasi ai 70km/h.

"Ormai l’Aquafan è una meta amata da italiani e stranieri, negli annoiè diventata un luogo di tendenza, uno spazio amato e ricercato da brand, creator e turisti – dice Patrizia Leardini di Costa Edutainment -. Al festival Music wave gli artisti scelgono di fare tappa con i loro tour e di presentare le loro hit. Aquafan continua a essere un trampolino di lancio per artisti e mode e di questo siamo particolarmente orgogliosi".

