La notte infinita. Da Sinclar a Carl Cox. Scendono in pista i big della consolle

Riccione come Ibiza, il meglio della musica dance mondiale torna a darsi appuntamento sulle sue colline. Per il ponte del 2 giugno le discoteche della Perla si preparano a vivere un weekend con i big della consolle: appuntamento allo Space, al Cocoricò, ma anche alla Villa delle Rose. Nel fine settimana a cavallo tra maggio e giugno andranno in scena le notti più lunghe dell’anno, quelle che non finiscono mai, scandite dalla musica di Bob Sinclar, i Whomadewho, ma anche Carl Cox, Black Coffee e Marco Carola. Riccione diventa il palcoscenico del clubbing mondiale con artisti nazionali e internazionali, pronti a suonare i loro migliori set nei locali che hanno fatto la storia della dance italiana. Si parte venerdì 30 con un grande ritorno alla Villa delle Rose, quello di Bob Sinclar che sale in consolle nella serata targata Clorophilla per dare il via alla sua estate in Riviera in cui alternerà i suoi set nei venerdì sera fino ad agosto. Il dj francese è ormai una presenza fissa nelle serate alla Villa, locale immancabile nel suo tour estivo tra i palcoscenici spagnoli, francesi e quello della Riviera. Il pubblico si prepara a salutare il mese di maggio a ritmo di hit come Love Generation o I feel you e tutti i più grandi successi che hanno consacrato il dj francese sulle scene del clubbing mondiale. Le grandi serate alla Villa delle Rose continuano anche il giorno dopo, sabato 31, con l’arrivo del gruppo indie rock danese degli Whomadewho, sulla cresta dell’onda dal 2003, impegnati in un tour mondiale che li porterà nei migliori club dall’Europa all’America latina, facendo tappa proprio in Riviera.

Lo stesso giorno si accende anche la Piramide più famosa d’Italia, al ritmo del re della house italiana Marco Carola e di una notte targata Music On, per aspettare l’alba immersi nelle tre sale del Cocoricò. Insieme al dj napoletano si alterneranno per tutta la notte undici artisti che dalle 19 di sabato 31 continueranno a suonare fino alle prime luci del mattino. Una breve pausa di una decina di ore e poi di nuovo tutti nel locale di viale Chieti per il primo evento di giugno targato Cocoricò. L’headliner della serata è Fantasm, pronto a suonare in Piramide con Luca Agnelli, Pisapia e Ankkh. Insieme a loro gli altri otto dj distribuiti nelle altre due sale del locale che suonerà il meglio della musica techno fino alle prime luci dell’alba.

Si fa festa anche a qualche centinaio di metri, dalle parti dello Space che proprio il primo giugno inaugurerà la sua stagione estiva. Un party già sold out di caratura internazionale che aprirà le danze dalle 18 del pomeriggio con Zamna, Soundsystem e Shoba; fino al primo dei due grandi ospiti di giornata, Black Coffce che inizierà il suo set al tramonto. Il disc jockey sudafricano arriva nella Perla per l’unico concerto italiano del suo tour estivo e insieme a lui ci sarà un veterano dello Space, Carl Cox che anche quest’anno parteciperà alla data zero della stagione estiva del locale. Il re della house, ospite fisso dei locali di Ibiza, inizierà il suo set all’una per traghettare il pubblico fino alle luci della mattina.

Federico Tommasini