Ronda di quartiere a Riccione Fontanelle con la passeggiata delle 4 fontane. Si terrà il 31 maggio con partenza alle 15,30 dal piazzale dello Space, in viale Tre Baci, e arrivo alle 18,30 al Centro di Buon vicinato di viale Puglia. Per l’occasione verrà raccontata la storia dello scomparso “coppo” della fontana del Beato Alessio, si parlerà di quella in ghisa, in viale Calabria, e dell’antico lavatoio situato nel podere irriguo alle porte di Riccione. Guideranno il percorso Andrea Tirincanti del Museo del territorio, Bagli della Società per gli studi naturalistici della-Romagna, e Alfredo Bernabè, presidente dell’associazione Fontanelle Futura, che ha lanciato l’idea nell’ambito del Laboratorio Fontanelle: teste calde, acque mosse a cura di Città Teatro. Previsti interventi teatrali di Francesca Airaudo e Giorgia Penzo. Alle 18,30 seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica Antica Fontanelle con foto dell’archivio Polverelli e delle famiglie del posto.