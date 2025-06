La Saviolina ritrova la gemella. L’avventura della ‘Flyng Fish’

Nel porto di Riccione la Saviolina ha trovato una coetanea. E’ la Flyng Fish, imbarcazione costruita in un cantiere della Svezia nel 1928, arrivata in Adriatico dopo varie vicissitudini. Ritornata agli antichi splendori dopo un lungo restauro, è capace di riprendere il largo. Al momento però non porterà in gita i turisti, resterà ormeggiata nella darsena di ponente, come esemplare da museo, a disposizione di quanti desiderano visitarla. A rimetterla in sesto sono stati i nuovi proprietari, Maurizio Urbinati ultimo traghettatore dei turisti e la moglie Maria Gloria, soci Amni (Associazione Marinai d’Italia), che con oltre 1200 ore di lavoro, le hanno dato lustro anche nei dettagli.

La Flyng Fish, Urbinati è già aperta alle visite?

"E’ disponibile dall’8 giugno nella base nautica dell’Amni. Per la Festa della rustida in poche ore è stata visitata da una settantina di persone e immortalata in centinaia di selfie, come pure la Saviolina. L’imbarcazione, lunga 10 metri e con sei posti, per tutta l’estate resterà a disposizione di quanti desiderano ammirarla, anche dall’interno, gratuitamente".

Come è arrivata qua?

"La Flyng Fish, barca da ricchi, era giunta in Adriatico alcuni decenni fa. Poi per venticinque anni è rimasta in un campo in totale abbandono. Era stato tentato il restauro, di fatto lasciato incompiuto, per l’impegno richiesto. Nel febbraio 2024 ecco il giro di boa. Ernesto Francolini, il riccionese che l’aveva acquistata a Monfalcone, me l’ha regalata per evitare che finisse in demolizione, in quanto il terreno dove si trovava doveva essere liberato. Ha insistito molto affinché la prendessi io, perché il restauro era molto difficile".

Un’odissea lunga circa un secolo.

"La Flyng Fish, come attestano i suoi documenti, è stata costruita in un cantiere svedese nel 1928 con fasciame teak. Come sia arrivata in Italia non lo sappiamo, perché gli archivi della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, dov’era registrata prima del suo arrivo a Trieste, e quindi a Monfalcone, sono andati distrutti con l’alluvione dell’ottobre 2018, che nella riviera ligure ha gravemente danneggiato anche lo yacht di Pier Silvio Berlusconi, mentre altre barche erano affondate. Da lì la mia ricerca a ritroso si è interrotta. Sono solo riuscito a sapere che a Trieste la barca era stata disimmatricolata e portata a natante".

Cos’ha comportato il restauro?

"La barca è stata portata al suo armo originale in 1200 ore di lavoro, ossia all’insieme delle attrezzature ed elementi che le permettono di navigare. Tutti gli ottoni, che riportano le incisioni d’epoca, e i bronzi di passacavi, bitte, bozzelli, sono stati sistemati e lucidati. E’ tutto originale, come le lampade del 1928. Mia moglie mi ha aiutato nel restauro di alcuni interni. Un particolare, quando la Flyng Fish è arrivata a Riccione, l’esperto di marineria antica, Carlo Volpe, è salito a bordo e per due giorni ha supervisionato ogni cosa".

Così la sua piccola flotta si è ingrandita.

"In porto a Riccione ho anche lo Sciarrelli “Gente di mare”, il Bum Bum, motoscafo del 1963, uno Stag 29 a vela e il Cutter Green Eyed Princess, con il quale tre quattro volte al giorno parto dal porto canale di Riccione per portare i turisti in gita al largo, dove a sorpresa può capitare di ammirare anche i delfini".

Nives Concolino