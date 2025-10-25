La storia siamo noi. Fatti, notizie e personaggi nel primo archivio digitale

E’ il primo archivio digitale interattivo accessibile a chiunque desideri rituffarsi nella storia locale degli ultimi decenni. Ideato dal riccionese Francesco Cavalli, già assessore alla Cultura e amministratore delegato del Gruppo Icaro, racconta gli avvenimenti di mezzo secolo attraverso immagini, notizie e volti Un assaggio è stato dato durante il 103esimo compleanno della città, attraverso i video di grandi eventi con personaggi come Renzo Arbore, Milly Carlucci, Alberto Tomba, Pantani e Martina Colombari.

Cos’è Icaro Teche?

"Una piattaforma web interattiva che consente di esplorare lo spazio e il tempo dell’informazione. In collaborazione con l’Università di Bologna, è stato sviluppato un software basato su una applicazione di Intelligenza artificiale, in grado di riconoscere i dialoghi, elaborare le informazioni e generare metadati".

Cosa si può fare su IcaroTeche?

"Cercare notizie accadute in un determinato luogo, scoprire l’evoluzione di un evento nel tempo, navigare tra immagini, voci, suoni e video della memoria collettiva della Romagna. Basta una registrazione e il software propone una sintesi testuale e video dei contenuti trovati. Chi sottoscrive l’abbonamento annuale accede invece ai contenuti per esteso".

In sintesi?

"Abbiamo voluto rendere accessibile e navigabile un tesoro di 50 anni di notizie, interviste, reportage, eventi culturali e vita quotidiana. Un patrimonio unico da preservare ed esplorare per data, luogo, eventi e protagonisti attraverso il portale www.icaroteche.it. Sono migliaia i contenuti digitalizzati, già classificati e salvati dal degrado del tempo. Al momento sono online oltre 15 mila video, tra cui quelli delle donazioni fatte da Mario Lugli, Edmo Vandi e Giovanni Tonelli. Si aggiungono 200mila articoli di newsrimini.it".

Un lavoro mastodontico, chi se ne occupa?

"All’opera c’è uno staff di cinque persone tra esperti di informatica, archivisti e progettisti".

Si parla di progetto etico e culturale, perché?

"IcaroTeche valorizza la memoria di una comunità guardando al futuro, favorisce il dialogo tra generazioni e valorizza il lavoro dei media locali".

La sede dell’archivio è a Rimini, ma il progetto è stato presentato in anteprima a Riccione.

"E’ successo in occasione del compleanno della città, nell’ambito del quale sono stati proiettati quattro clip video per ricordare personaggi, eventi e protagonisti del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo che hanno scritto le pagine più vive della storia della Perla verde".

Come si sostiene il progetto?

"Con il cofinanziamento dei Fondi europei della Regione. Hanno contribuito gli sponsor e la partecipazione di 106 sostenitori".

Nives Concolino