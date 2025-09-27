La versione di Sofia: "Dalle Iene a Vanzina, che anno fantastico"

Reduce da una serie di esperienze televisive che l’hanno vista a Le Iene e in alcuni sketch di Paperissima, la ballerina Sofia Bartoli sarà sul set del nuovo film di Enrico Vanzina e nel salotto di ’Avanti un altro’, trasmissione condotta da Paolo Bonolis.

"È un periodo davvero positivo, sono molto felice. Ogni esperienza che sto vivendo mi fa crescere e lascia in me qualcosa di prezioso. Anni fa non avrei mai immaginato di poter arrivare a fare tutto questo, e oggi, guardandomi indietro, sono orgogliosa di ogni traguardo raggiunto e di quelli che ancora mi attendono.

Quest’anno è stato ricco di opportunità: sono stata selezionata come concorrente per il ruolo di velina bionda a Striscia la Notizia e, anche se non è andata come speravo, è stata per me una grandissima soddisfazione essere lì e provarci. Non sempre le cose vanno come si desidera, ma mi resta un ricordo bellissimo che porterò sempre con me".

E ora che succederà?

"Si preannunciano settimane ricche di novità. Enrico Vanzina mi ha scelta per un piccolo ruolo nel film che uscirà al cinema nel 2026. Quando mi ha chiamata per dirmi che aveva pensato a me, sono stata felicissima. Con lui avevo lavorato anche nel film ‘Tre sorelle’, facendo una piccola parte. Stimo profondamente Enrico, sia come regista che come persona, e considero ogni suo consiglio prezioso. Il cinema mi ha sempre affascinata e chissà che questa esperienza non possa aprire nuove porte. Le riprese sono cominciate il 15 settembre a Roma".

C’è dell’altro?

"Quest’anno sarò presente ad ’Avanti un altro’ in una veste diversa, non come ballerina e neppure come concorrente. Non posso svelare altro, sarà una sorpresa. Sono convinta che tutte queste esperienze arricchiranno ulteriormente il mio bagaglio personale. Volgendo poi lo sguardo al futuro, se tutto andrà come spero, nel 2026 ci sarà anche un altro progetto al quale tengo moltissimo, ma per scaramanzia preferisco non dare anticipazioni. In tutto questo so di poter contare sempre sul sostegno della mia famiglia, che per me è la cosa più importante al mondo. È grazie a loro, se affronto ogni nuova sfida con entusiasmo e con il sorriso".

Nel frattempo cos’ha fatto?

"Ho trascorso un periodo a Tirana, città che non conoscevo, ma che ho imparato ad apprezzare molto, lavorando in diversi progetti e partecipando a uno spot per Segafredo. Tornata in Italia, ho avuto la possibilità di esibirmi come ballerina a Le Iene, ballando per Alessandra Amoroso con le coreografie di Valeriano Longoni. E’ stata un’altra indimenticabile esperienza. Ho preso parte ad alcuni sketch di ’Paperissima’, divertendomi tantissimo. Parallelamente, ho continuato a lavorare come ballerina per eventi, viaggiando molto sia in Italia che all’estero. Questo mi ha permesso di conoscere nuove persone e scoprire posti meravigliosi".

Niente vacanze?

"In agosto mi sono concessa un po’ di relax con le amiche più care e la famiglia. Mi serviva un momento di stacco per ricaricare le energie e ripartire più carica che mai".

Ora vive a Milano, Riccione le manca?

"Milano è la città delle opportunità ed è qui che oggi costruisco il mio percorso. Eppure ogni tanto avverto la mancanza di Riccione, delle passeggiate sul lungomare, delle serate con gli amici e soprattutto della vicinanza della mia famiglia. Riccione per me resta un punto fermo, la mia radice, il luogo a cui torno per ricaricarmi e ritrovare quell’autenticità che solo casa sa regalare".

Nives Concolino