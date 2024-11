L’ambasciatore innamorato: "Porto Riccione nel mondo"

Innamorato folle di Riccione, che dal 1984 non ha più abbandonato, prima come agente di viaggio, poi per passione. Walter Schien, classe 1957, tedesco di Laupheim nel land del Baden-Württemberg, quest’anno è tornato in riviera per la settantesima volta. Nominato ambasciatore di Riccione, su Facebook ha aperto un gruppo che conta circa 5mila follower, sul quale pubblica gli angoli più suggestivi o meno conosciuti della città, scorci, panorami, foto d’epoca, notizie ed eventi. Quando un conterraneo ha bisogno di un’informazione o di contattare un medico o un artigiano lui i prodiga a dare una mano gratuitamente, appoggiandosi per alla riccionese Cristina Berlini.

Com’è approdato a Riccione?

"Ero alla ricerca di una destinazione per le vacanze, quando mi sono imbattuto casualmente nella pubblicità dell’Hotel Juwel, nei pressi del porto, frequentato da molti tedeschi. Sono arrivato per la prima volta nel settembre 1984. Il titolare, Ezio Bartolucci è stato molto accogliente, mi sono trovato molto bene, tant’è che è diventato il mio migliore amico. Quest’anno abbiamo festeggiato quarant’anni di amicizia".

Una folgorazione.

"Senza dubbio. Ho continuavo a venire a Riccione più volte all’anno. Fin dal primo giorno questa città mi è piaciuta molto per il mare, per la cordialità e la buona cucina. Così durante il mio lavoro, come titolare di un’agenzia di viaggi, ho fatto venire qua tanti ospiti".

Con l’agenzia ha lavorato molto con la Spagna, però è tornato sempre a Riccione.

"Ho lavorato parecchio anche con Maiorca, ma col tempo ho capito che la vita è migliore a Riccione, tanto da desiderare di trasferirmi qui stabilmente".

Ha creato una pagina Facebook riservata agli stranieri?

"L’idea mi è venuta nel settembre del 2019. Ho deciso di creare questo gruppo, non sponsorizzato per dare informazioni sul turismo a Riccione e dintorni, soprattutto agli estimatori stranieri. Ho poi chiesto a Cristina Berlini di diventarne moderatrice. Chi meglio di una riccionese con madre tedesca può rispondere alle esigenze dei turisti tedeschi?".

Il gruppo raccoglie anche testimonianze e foto dei turisti stranieri?

"Certo, proprio perché ci si rivolge all’estero, il gruppo Riccione limita il numero di iscritti per favorire le interazioni e gli accessi da altri Paesi. Ritengo tra l’altro molto importante che il pubblico lasci delle recensioni, commenti e condivida i post della pagina oppure le foto scattate in albergo, in spiaggia e nei luoghi pubblici visitati durante la vacanza. Per il resto si punta sul bello, più fotografie possibile, escludendo o limitando gli emoji ed evitando argomenti polemici o offensivi".

Ci sono dunque regole da rispettare?

"Sono vietati i post di politica, pubblicità o promo di attività private. Io e Cristina cerchiamo anche di rispondere su Messenger a numerosi messaggi e domande private giornaliere di ogni tipo. C’è anche chi chiede se a distanza di anni alcune attività siano ancora aperte e chi vorrebbe le ricette della piada e di altre specialità. Sono poi sempre più numerosi coloro che vorrebbero sapere come si sta nei mesi freddi a Riccione, perché vorrebbero trasferirsi in pianta stabile, come me. Sotto certi aspetti siamo una sorta di ufficio informazioni non retribuito".

Nives Concolino