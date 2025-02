Maddalena Fano Medas firma il manifesto del Carnevale di Fano

Porta la firma di un’artista riccionese il manifesto d’autore che pubblicizza il Carnevale di Fano, dopo il debutto di domenica scorsa in replica il 23 febbraio e il 2 marzo. Si tratta di Maddalena Fano Medas, all’anagrafe Maddalena Schiavi, che nel disegnarlo si è ispirata a un personaggio di quand’era bambina, ossia un ometto con la bombetta, che a carnevale dirigeva l’orchestra Arabita formata da musicisti che suonavano degli stranissimi strumenti. All’insegna dello slogan ‘i sogni son desideri’ i due personaggi del manifesto, si muovono nello spazio a cavallo di due caramelle.

Sempre a Fano, la nota artista riccionese il 14 febbraio ha inaugurato la mostra che si potrà visitare fino al 4 marzo al Teatro della Fortuna, in piazza XX Settembre. "Si tratta di una retrospettiva che attraverso una trentina di opere, compreso i quadri realizzati con il jeans, ripercorre più decenni dagli anni Settanta in poi".

Nel suo studio in viale La Spezia Medas è al lavoro per preparare altre opere da esporre assieme a quelle di altre artiste alla mostra Il mio nome è donna a cura dell’associazione Scultura, in programma dall’1 al 9 marzo a Villa Lodi Fe a Riccione.