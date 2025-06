Madonna del mare, riecco le festa

Attesa da turisti e residenti, anche quest’anno dal 18 al 20 luglio a Riccione torna la Festa della Madonna del mare. Da non perdere, il venerdì in apertura, la speciale serata cinematografica in porto a cura del fotografo Secondo Casadei. Su uno schermo, che sarà installato tra i due alberi della Saviolina, verranno proiettati spezzoni di celebri film, accompagnati dalle rispettive colonne sonore. Sabato pomeriggio, com’è tradizione, spazio alla Mariegola con le imbarcazioni storiche del Museo della Marineria di Cesenatico ormeggiate in porto. In serata concerto Jazz a bordo dello stesso lancione. Domenica mattina processione in mare con la statua della Madonna sulla Saviolina, seguita da varie imbarcazioni, a partire da quelle della Mariegola. Alle 21 i sacerdoti delle sei parrocchie della città concelebreranno la messa sulla darsena di ponente, con l’animazione del coro interparrocchiale di Riccione, diretto dal Maestro Enrico Cenci. Seguiranno i fuochi d’artificio.