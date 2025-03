Mare Magnum. La vita di spiaggia raccontata negli scatti dei grandi fotografi

Gli scatti più emblematici che ritraggono mari e spiagge, immortalate in tutte le stagioni, colori e in bianco e nero, accompagneranno i visitatori nella mostra in arrivo a Villa Mussolini. Dopo Jacques Henri Lartigue e André Kertész, Maestri della fotografia moderna’, aperta fino al 6 aprile, sarà la volta di ‘Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge’ che rimarrà aperta al pubblico dal 19 aprile al 5 ottobre. Curata da Andréa Holzherr, proporrà le opere di otto guru dell’agenzia Magnum. Si tratta di Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. Con naturalezza, suscitando stupore, le foto in mostra ritraggono momenti di vita di mare trasformandoli in un inedito palcoscenico. Tra gli scatti più iconici quello del papà che in acqua, afferrando il piedino del suo bimbo, in perfetto equilibrio lo eleva verso il cielo, l’anziana signora che dietro un paravento col fazzoletto in testa gode dei raggi solari leggendo un giornale. Poi la spiaggia libera con la bagnante che torna a casa, tenendo in mano la sedia a sdraio ben piegata, una delle opere più suggestive di Martin Parr. Così come la foto che ritrae una giovane donna con cappotto scuro immersa fino al bacino nel mare mosso in una tetra atmosfera e quelle di Scianna, una decina in tutto, scattate nel 1989 a Riccione.

Tra queste quella che mostra la spiaggia tra un’impressionante distesa di brandine e le due scattate tra gli scivoli di Aquafan. Così, attraverso i capolavori di questi grandi maestri della fotografia internazionale, i visitatori potranno fermare lo sguardo sulle varie sfaccettature della spiaggia, dove i momenti scanzonati di felicità, gioco, relax, s’intrecciano ad altri di noia, isolamento e riflessione, offrendo così un profondo sguardo sulla condizione umana. L’arenile con le sue immagini che senza filtri e spontaneità ritraggono mille sfaccettature, anche con un pizzico di humor, suscitano emozione. D’altra parte come sottolineano gli organizzatori: "La fotografia balneare va oltre la bellezza superficiale, esplora le sfumature più sottili della vita. Non si tratta solo di belle immagini estive, ma di un’arte che cattura le complessità dell’esistenza, dove il corpo e l’anima si intrecciano con l’ambiente naturale". "Siamo molto soddisfatti, soprattutto perché questa è una mostra inedita _ sottolinea l’assessore alla Cultura Sandra Villa _ . E’ nata da una nostra idea con l’intento di evidenziare mare e spiaggia, temi cari a tutti noi e che hanno ispirato fotografi di altissimo livello, ritracciati attraverso una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo con sede a Parigi. E’ stata creata ad hoc per noi, ma di certo girerà tanto, anche all’estero".

Promossa dal Comune di Riccione, questa inedita vetrina è organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos e Rjma Progetti Culturali. Il biglietto d’ingresso include un’ audio guida in italiano e in inglese. I battenti, dopo il vernissage del 18 aprile, rimarranno aperti da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Domenica e festivi, compreso il 21 e il 25 aprile, come il primo maggio, il 2 giugno e il 15 agosto dalle 10 alle 20. Dal 24 giugno al 7 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23.

Nives Concolino