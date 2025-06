Nek, un’estate sul palco: "Riccione è come il rock. Qui c’è un pezzo della mia vita"

di Nives Concolino

Legato a Riccione fin dalla sua infanzia, Filippo Neviani, in arte Nek, il 5 agosto farà tappa nella cittadina rivierasca con il tour ‘Nek Hits - Live 2025’. Il concerto, a ingresso gratuito, sarà un autentico ed emozionante viaggio tra le sue hit che per oltre trent’anni hanno segnato la musica italiana. L’appuntamento è per le 21,30 in piazzale Roma. Con entusiasmo e immancabile sorriso sulle labbra, Nek si lascia andare ai ricordi: le vacanze riccionesi trascorse con la famiglia da bambino, le passeggiate sul lungomare, il primo premio della sua carriera vinto a ‘Riccione on the rock 1992’.

Cosa proporrà al pubblico riccionese?

"Un vero e proprio viaggio all’interno della mia carriera, attraverso tutte quelle canzoni che il pubblico ha voluto diventassero delle hit, come ‘Lascia che io sia’, ‘Laura non c’è’, ‘Se io non avessi te’, ‘Sei grande’, ‘Fatti avanti amore’, ‘Almeno stavolta’ e tante altre".

Sul palco da chi sarà accompagnato?

"Ho voluto creare un tour in cui l’essenza del suono e della musica fosse al centro di tutto. Canterò e suonerò il basso, accompagnato sul palco da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria".

Il feeling con Riccione prosegue?

"Assolutamente sì. Sono molto affezionato a questa città. Da bambino ci venivo spesso con i miei zii, e negli anni ci sono sempre tornato, prima da ragazzo con la mia band, poi in età più matura durante i tour. Riccione è diventata una tappa quasi obbligata, un luogo che fa parte del mio percorso sia personale che artistico".

Qui vinse il primo premio della sua carriera, la Perla porta bene?

"Mamma mia, sono passati solo 33 anni! Riccione porta sempre fortuna. È Riccione. E per un giovane nato e cresciuto in Emilia-Romagna è e rimane un punto di riferimento. Non sono legato a nessun luogo particolare, non ho mai frequentato club e discoteche, sono più da chioschi e birrerie, da compagnie che passeggiano su e giù per il viale e il lungomare. L’ho vissuta così da ragazzo, ed è così che mi piace viverla ancora oggi, quando ho il tempo o l’occasione di tornarci".

Se dovesse riportare Riccione in note in che chiave la proporrebbe?

"Rock. Quello bello, un po’ vintage, un rock importante".

Oltre al tour, cos’ha in cantiere, tornerà a condurre su Raiuno Dalla strada al palco?

"La musica resta sempre il mio centro. Anche se per ora non ho in programma l’uscita di un disco, sto scrivendo tantissime canzoni, al momento in cantiere ne ho una quarantina. In quanto alla trasmissione Dalla strada al palco, è un progetto che mi sta molto a cuore, perché dà voce a tantissimi talenti autentici, spesso nascosti. Vedremo se ci sarà una quinta edizione".

Oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, tanti successi, si sente arrivato? Cos’altro desidera per la sua carriera?

"No. Non mi sento arrivato. I numeri fanno piacere, certo, e sono grato per tutto quello che ho vissuto finora: i dischi venduti, i tour, le canzoni entrate nel cuore della gente. Ma nella musica non si arriva mai davvero. C’è sempre qualcosa da dire, da scoprire, da migliorare. Il mio desiderio oggi è semplicemente continuare a fare quello che amo, senza troppe strategie, senza impormi obiettivi o scadenze. Lasciare che le cose accadano, con naturalezza. Finché avrò qualcosa da raccontare, sarò felice di farlo".

Cosa le dà l’energia e la gioia di cantare, di affrontare la vita?

"L’energia me la danno le emozioni, le persone, i momenti veri. Ma anche la mia famiglia, le piccole cose, la fede, tutto ciò che mi ricorda ogni giorno chi sono e perché faccio quello che faccio".

Attraverso la musica quali messaggi tiene comunicare?

"Non sempre è necessario mandare dei messaggi attraverso le canzoni. Se si ha qualcosa da dire e lo si vuole fare attraverso la musica va bene. In modo credibile, non forzato, non condizionato dal voler a tutti i costi cavalcare il momento, l’evento, in modo spesso strumentale”. Le canzoni possono essere canzoni e basta. Intrattenimento puro".

Avrà tempo per una vacanza estiva?

"La mia sarà un’estate particolarmente intensa. Sarò impegnato con il tour da fine giugno a metà settembre. Spero comunque di riuscire a ritagliarmi qualche giorno di pausa con la mia famiglia. Quando possono mi seguono e approfittiamo dei day off per fermarci dove siamo, e fare qualche giorno di mare. Due giorni di qua, due di là, va benissimo così".