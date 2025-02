Nuovo corso di eco-enogastronomia all'Istituto Savioli di Riccione

L’Istituto Alberghiero Severo Savioli di Riccione apre un nuovo corso di studi. Si tratta del eco-enogastronomia, scienze e cultura dei cibi, percorso quadriennale al quale si può dare seguito con il Food service & ospitality management, biennio post-diploma. Come spiegano i docenti "il nuovo corso del Savioli assicura l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento. Prevede ore aggiuntive per Scienze, Scienze degli alimenti e Informatica, per permettere agli studenti di acquisire migliori competenze tecniche, creative, digitali ed efficaci strumenti di comunicazione e di cooperazione".

Gli allievi del quadriennio si specializzeranno in campo turistico, ristorativo e alberghiero anche con laboratori esperienziali, outdoor training, visite guidate e viaggi studi in Italia e all’estero, project work, stage, partecipazione a fiere ed eventi. I diplomati potranno entrare direttamente nel mondo del lavoro o proseguire gli studi con altri due anni di Its Academy. Il percorso sperimentale sarà attivato già dall’anno scolastico 2025/2026, se si raggiungerà il limite minimo di alunni per una classe prima.