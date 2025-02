Oscar Del Bianco: 80 anni di successi nel commercio riccionese

Oscar Del Bianco, decano e colonna del commercio riccionese, ha compiuto 80 anni. La sua carriera è una parabola ascendente. Costellata di successi imprenditorali e amicizie con personaggi famosi come Fiorello, Gino Paoli, Antonacci e Valentino Rossi.

Del Bianco è vero che voleva fare l’architetto? "Sì, ma le cose sono andare diversamente. Sono cresciuto nel mondo del commercio, Mia mamma Ivia Mordini aveva un negozio in viale Diaz di corredi e tessuti. Dopo le superiori mi sono iscritto all’Università per studiare architettura. Nei giorni liberi con un amico, rappresentante di moda per aziende francesi, andavo a Parigi per divertirmi, finché ho intuito che c’era la possibilità di lavorare in questo momdo".

Com’è andata? "Ho chiesto a mia madre di concedermi uno spazio e da lì ho cominciato a vendere gli articoli di tre note ditte francesi da donna. Mio padre Silvio ha poi acquistato la palazzina sulla piazzetta del Faro e lì negli anni Settanta, ho aperto il negozio Oscar".

E da lì ha preso il volo? "A un certo momento mi sono trovato a gestire sette negozi, oltre a Oscar uomo, avevo il Western House, una jeanseria. Ho Oscar Donna, Replay, l’Emporio Armani e Alberta Ferretti. Di seguito Pensione da Oscar, il Levis Store, nel 1994 il primo outlet Piazza Affari e nel 1996 il Block 60, concept store in viale Milano, che nel 2010 abbiamo trasferito nella galleria del palancongressi. Mi sono sempre divertito a fare questo lavoro, quindi ho colto tutte le opportunità che si presentavano. Mi avevano chiesto di aprire in altre città, anche a Parigi, ma sono rimasto a Riccione, perché sono un provinciale. Sto bene qui".

Tra i clienti ci sono stati tanti vip. Con molti di loro è diventato un amico. "Rosario Fiorello, che mi ha chiamato il 31 gennaio per farmi gli auguri di compleanno, come suo fratello Beppe, che ho portato qui per l’inaugurazione della statua di Salvo d’Acquisto, che aveva interpretato in una fiction. Albertino, che per me è un fratello, Rudy Zerbi, Gino Paoli, persona deliziosa, che tuttora viene a trovarmi, Renato Zero e Fred Bongusto con il quale giocavo a tennis. Una volta li portavo tutti nella casa che avevo a Montefiore".

Poi c’è stato anche L’Oscar Caffè. "Lì negli anni Novanta la sera venivano a cantare tutti quelli che erano in tv, Edoardo Vianello era mio socio. Ci ricorda qualche battaglia che ha combattuto. "La prima è stata per l’apertura domenicale dei negozi, che ha trovato d’accordo l’ex sindaco Terzo Pierani. Poi c’è stata la vicenda della pedonalizzazione di viale Ceccarini, che mi ricorda cosa sta succedendo in Paese. Non avevano capito che dove c’è l’isola la gente va più volentieri e gli immobili acquistano valore. Ha anche cercato di promuovere l’entroterra, con spettacoli in Valconca".

Cosa sogna per Riccione? "Vorrei che diventasse davvero green, con più verde dall’Alba a piazzale San Martino. Sarebbe il respiro della città, da promuovere turisticamente".

Ha compiuto 80 anni. Ha intenzione di mollare? "Ora che sta prendendo le redini del Block 60 mio figlio Andrea, che ha 28 anni ed è molto bravo, vorrei fare altro".

Nives Concolino