Quando il calcio è al femminile: "Porteremo in alto Riccione"

Nel calcio c’è un Riccione primo in classifica. Ed è un primato tutto al femminile: il Riccione Women, che milita nel campionato di serie C, ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. Due vittorie in due partite, punteggio pieno e vetta della graduatoria in compagnia di Gatteo Mare, Original Celtic Bhoys e Nuova Alba. Il progetto del Riccione Women è ambizioso e le prime partite del campionato hanno confermato che società e squadra puntano in alto. Al timone del club c’è il presidente Denys Maiorino, imprenditore con una lunga esperienza nel settore musicale ma anche dirigente sportivo che vanta successi proprio nel calcio femminile.

Lo staff tecnico è di prim’ordine, guidato da Luís Oliveira. "Puntiamo alla promozione con la prima squadra. E soprattutto vogliamo far crescere il calcio femminile in una zona in cui il movimento è già molto vivo – le parole di Maiorino della presentazione della stagione –. Contiamo già quasi 200 tesserate e quest’anno inizieranno a giocare con noi bambine nate nel 2019". Oltre alla prima squadra, Riccione Women porta in campo anche Under 19, Under 17, Under 15, Under 13, Under 10 e pure Under 8. La testimonianza tangibile di quanto il progetto Riccione Women vada oltre l’obiettivo sportivo, pur ambizioso, per diffondere sempre più il calcio femminile e fare della Perla Verde un riferimento anche per le aspiranti calciatrici.

In società c’è anche un volto noto di Riccione: è Claudio Cecchetto che a fine settembre è entrato come socio, direttore artistico e main sponsor del club. "Mi piace molto il calcio femminile, uno sport che è davvero in crescita in tutto il mondo. È divertente, è nuovo e non ha tutti i problemi di stress del calcio maschile", le parole di Cecchetto in risposta a chi gli ha chiesto il motivo del suo impegno nel calcio femminile.

La missione di Maiorino e dei suoi collaboratori è chiara. "Con l’ingresso di Cecchetto nella compagine societaria abbiamo dato un segnale forte: unire sport, visione artistica e innovazione, puntando a crescere non solo sul campo, ma anche come progetto di identità locale e visibilità nazionale. Riccione Women punta a consolidarsi come riferimento del calcio femminile in Romagna e oltre". Risultato sportivo, ma non solo: il Riccione Women punta in alto.