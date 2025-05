Riccione Paese sostiene Arop

Ammonta a mille euro l’assegno che il Comitato di Riccione Paese ha consegnato all’Arop di Rimini, organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari con lo scopo di sostenere i bambini affetti da malattie oncoematologiche e migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie. La somma donata è frutto della vendita delle magliette in tema stampate e vendute in occasione della manifestazione “Io, tu e le rosole”, organizzata in concomitanza con la festa del Beato Alessio. L’attività del comitato, presieduto da Lina Danese, non si ferma qui, per i mesi estivi è in preparazione un cartellone che include la festa delle astrologhe, in luglio, il Summer Christmas, in agosto, il Comix con i fumetti, a settembre, e per tutta l’estate ogni mercoledì mercatini per bambini e vintage. Si continuerà in ottobre con la tre giorni di CiocoPaese.