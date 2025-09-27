Riccione per il teatro. Maraini: "Quelle giornate col mio amico Pasolini"

È Dacia Maraini (Firenze, 1936) la nuova presidente del Premio Riccione per il Teatro, che in questa 58esima edizione ha visto partecipare 464 testi. La celebre scrittrice, poetessa e saggista, che nel tempo si è aggiudicata una quarantina di premi compreso il Campiello 1990, il 3 ottobre alle 21 aprirà la tre giorni dell’evento di Riccione Teatro al Cocoricò, dialogando con Lorenzo Pavolini. Con lui parlerà dell’amico Pier Paolo Pasolini (morto 50 anni fa), di un fil-rouge legato alla cittadina rivierasca, dove nel 1973 ritirò il Premio Riccione per lo Spettacolo come riconoscimento per la sua opera. Per l’occasione la Maraini riceverà pure il Premio alla carriera.

Come ha accolto l’invito di presiedere questa prestigiosa giuria?

"Amo il teatro, credo nella drammaturgia che in questo periodo è molto trascurata. Per cui ho accettato volentieri".

Al Cocoricò parlerà pure dell’amico Pasolini.

"Ne parlerò con piacere. Pasolini non amava particolarmente il teatro. Preferiva di gran lunga il cinema, però era curioso degli altri linguaggi e gli piaceva provarsi e sfidarsi in tutti i campi".

Ai suoi numerosi riconoscimenti si aggiunge quello riccionese alla carriera, lusingata?

"Certo, è un segno di stima. Dopo tanti anni di fatiche teatrali, un riconoscimento cosi prestigioso procura gioia e soddisfazione".

Qual è la sua visione di Riccione?

"È una delle pochissime città che ha sempre privilegiato il teatro d’autore e questo è un segno di coerenza e originalità. Ci sono decine e decine di premi letterari e quasi niente che riguardi il teatro. Evviva Riccione".

Su cosa sta lavorando in questo momento?

"Mentre scrivo preferisco non parlare di ciò che sto costruendo. Un testo teatrale che ho in mente da anni, ma ancora non ho cominciato a scrivere e per cui vorrei trovare una compagnia a cui piacesse, riguarda un’idea sulla quale spesso mi soffermo: vorrei ritrarre un padre simpatico, molto amato e molto amante della sua adorata figlia unica. Ma nonostante la vasta e approfondita cultura l’uomo è negazionista. Non crede ai vaccini, né alla scienza, né ai libri. Ma quando si rende conto che la figlia amata ha preso la malattia per cui ha sempre negato il vaccino, si trova in contraddizione con se stesso. La realtà gli si mette contro e dovrà rivedere le sue sicurezze. Mi piacciono i temi di attualità, ma trattati con spirito ironico e poetico".

In ‘Vita mia’ parla della detenzione sua e della sua famiglia in un campo di concentramento giapponese, conseguente al rifiuto dei suoi genitori di prestare giuramento alla Repubblica di Salò. Cosa resta di quella terribile esperienza?

"Tante cose: il ricordo di una fame che porta alla morte, la paura che non ti fa dormire, la sensazione di non farcela e che la mia vita non valga niente e il mio futuro sia segnato. Ho imparato a resistere senza perdermi d’animo o protestare inutilmente. L’esempio dei miei due genitori coraggiosi e affettuosi mi ha aiutato molto”.

C’è il rischio che oggi si ripresentino simili situazioni?

"Penso che stiamo andando incoscientemente verso forme d’intolleranza, odio e autoritarismo e questo mi inquieta".

Nives Concolino